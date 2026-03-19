Oddanosť v Dunaji prekoná všetko: Najsilnejší pár je späť a obávaný Holubec odhalil svoju slabinu

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Dunaj k vašim službám
Klausovci opäť držia spolu a Holubec ukáže tvár, akú diváci doposiaľ nevideli.

Ďalší týždeň je za nami. Aspoň čo sa týka obľúbeného seriálu. V Dunaji, k vašim službám totiž opäť došlo k výrazným zvratom, no hlavne bolo poukázané na podstatu postáv. Najmä tých, ktoré sa najviac menili počas seriálu a diváci ich už mali možnosť spoznať z každej strany a v každej situácii.

Zatiaľ čo odbojári si myslia, že Helga zomrela, nevediac o Dávidovej záchrane, ona je v bezpečí doma. Navyše, po tom, ako chcela ujsť od Waltera a odmietala s ním byť po tom, ako jej dal na výber medzi deťmi, čo považovala za poslednú kvapku, je ich vzťah opäť zachránený. Uvedomila si totiž, že by mala, ako hrdá Nemka, stáť po jeho boku a že spolu sú silnejší. Radšej totiž bude ženou pri moci ako znova obeťou.

Zachraňovali vzťahy aj deti

Z rozpadnutého vzťahu Klausovcov je tak opäť šťastné manželstvo a znova sa tak ukázalo, že láska týchto dvoch prekoná všetko – milenky, zrady, únosy aj tajomstvá. Hoci tak majú od začiatku seriálu práve oni najturbulentnejší vzťah, nakoniec vždy uprednostnia toho druhého pred všetkým ostatným.

Foto: TV Markíza

Čo diváci tiež určite neprehliadli, boli zábery na konci epizódy. Tie poskytli pohľad na budúcotýždňovú epizódu a ukázali Holubca tak, ako ho vidieť málokedy. Strapatý, s rozopnutou košeľou a povolenou kravatou, s celkovo neupraveným vzhľadom ostro kontrastuje s tým, ako vyzerá obvykle. Pre svoju dcérku by však spravil prvé posledné a len čas ukáže, či bude mať raz rovnaký prístup aj k dieťaťu s Adelou.

Zatiaľ však môže zachrániť aspoň cudzie deti, keďže si záchranu ľudí v transporte a spolu s nimi aj malú Bety vzal do rúk Ernest Almáši, ktorý do vily Kučerovcov nabehol so správou, že vo vlaku skončila aj malá Antónia, Holubcova dcéra. Po tom, ako nemali šťastie odbojári, keďže zmoknuté výbušniny nemohli znefunkčniť trať, a ani Lena, ktorá chcela podplatiť esesákov, hrdinom tak nakoniec bude očividne práve on.

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac