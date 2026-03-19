Milovníci kriminálnych seriálov sa potešia. Televízia JOJ prezradila, čo bude nasledovať po Neuerovi

Foto: Profimedia / TV JOJ

Dana Kleinová
Spríjemnia si čakanie na druhú sériu Neuera.

Minulý rok televízia JOJ predstavila nové série seriálov Nemocnica a Ranč, no absolútnym favoritom divákov sa stal seriál Neuer. Televízia pri ňom stavila na osem epizód, v ktorých predstavila vyšetrovanie jednotlivých prípadov ako aj osobné životy vyšetrovateľov. Kriminálny žáner je pritom atraktívny na slovenskom trhu, čo sa úspechom tohto seriálu len potvrdilo.

Seriál si v priemere pozrelo 300-tisíc divákov, čo rozhodne nie je málo a tak nie div, že sa televízia JOJ rozhodla aj v tomto roku ponúknuť divákom niečo kriminálne, čo ich bude v napätí držať pri obrazovkách. Ako sa podarilo zistiť portálu Mediálne, keďže sa Neuer s druhou sériou vráti až v roku 2027, v roku 2026 za neho televízia JOJ vybrala náhradu.

Foto: TV JOJ

Na čo sa môžu diváci tešiť

Druhú sériu a jej odvysielanie v roku 2027 pre Mediálne potvrdila Ivana Semjanová, marketingová riaditeľka JOJ Group. Rovnako sa tak tomuto portálu podarilo zistiť, že čakanie si diváci spríjemnia seriálom Jednotka Jastrab, ktorý by mal byť odvysielaný na jeseň.

V centre je opäť polícia, konkrétne Samuel (Milan Ondrík) so svojou kolegyňou Luciou (Sarah Havačová). Ďalšími postavami sú Nora (Helena Krajčiová),  Jakub (Daniel Fischer) a tajomný informátor SIS Artur (Adrian Jastraban). „Jednotka Jastrab divákov vtiahne do neľútostného sveta útekov, falošných identít, podsvetia a chladnokrvného pátrania,“ láka portál.

Za námetom stoja Valéria Schulczová a Roman Olekšák, ktorí majú na konte ďalšie úspešné projekty ako napríklad Za sklom, Kriminálka Kraj, Duch alebo Detektív Dušo. Producentkou seriálovej novinky je Nataša Barošová, réžie sa ujal Jiří Chlumský, známy z kriminálok Kriminálka Anděl či Inšpektor Max, ktorý vznikol v koprodukcii vtedajšej RTVS a ČT.

Azda najväčšiu zvedavosť divákov by však mohlo vzbudiť to, že sa hlavnej úlohy policajta zhostil práve spomínaný Milan Ondrík. Stále ho totiž majú čerstvo v pamäti z filmov MIKI a Černák, kde sa ako protagonista ocitol presne na opačnej strane zákona.

Spúšťa limitovanú edíciu: Nela Pocisková verí, že osloví nielen jej fanúšikov, ale aj kritikov

