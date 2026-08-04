Zvýšené ceny diaľničných známok Slovákom zjavne neprekážajú: Predaje sú výrazne vyššie, než minulý rok

Ilustračná pohľad na diaľnicu

Ilustračná foto: TASR - Pavel Neubauer

Roland Brožkovič
TASR
Ľudia v prvom polroku 2026 zakúpili viac ako 2,9 milióna kusov diaľničných známok.

Ceny slovenských diaľničných známok sa naposledy rapídny zvyšovali na začiatku roka 2025, kedy sa cena ročnej zvýšila zo 60 na 90 eur. Vzhľadom na kvalitu a kvantitu slovenských diaľnic sa toto navýšenie javilo ako veľké, no vodiči si zjavne zvykli a známky teraz kupujú v rekordných počtoch.

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Slovenskí a zahraniční motoristi v prvom polroku tohto roka zakúpili viac ako 2,9 milióna kusov diaľničných známok. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2025 je to viac o 10 percent. Najatraktívnejšia zostala 10-dňová e-známka s predajom 1,2 milióna kusov. Nasledovali 365-dňová a jednodňová diaľničná známka, v oboch prípadoch s okolo 740 000 predanými kusmi. Informovali o tom v utorok z mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).

Viacero faktorov

Na raste sa podpísalo viacero faktorov, napríklad zavedenie jednodňovej diaľničnej známky v roku 2024. V prvej polovici tohto roka bola každá štvrtá kúpená e-známka jednodňová. Zavážili aj inovácie v predaji známok.

Diaľnica D1
Ilustračná foto: TASR/Martin Medňanský

„Pri 365-dňovej známke vnímame stabilný záujem motoristov. Nárast v počte zakúpených kusov za prvý polrok 2025 a 2026 je minimálny, na úrovni pol percenta. V prípade jednodňovej e-známky však nárast predstavuje viac ako 15 percent,“ priblížil člen predstavenstva a riaditeľ úseku spoplatnenia a IT NDS Peter Braška.

Výrazným momentom prvého polroka bol nárast záujmu o 30-dňovú diaľničnú známku. Celkovo sa predalo len necelých 290 000 kusov, no v medziročnom porovnaní stúpol predaj o takmer 30 percent.

„V praxi to môže znamenať, že motoristi výrazne viac pri kúpe e-známky plánujú cesty. Práve 30-dňová diaľničná známka nie je klasickou dovolenkovou voľbou, rovnako nekonkuruje 365-dňovej. Celkový nárast naznačuje, že motoristi uvažujú v širšom horizonte. Napríklad namiesto dvoch desaťdňových si radšej kúpia tridsaťdňovú e-známku,“ vysvetlil Braška.

Nové možnosti platby

Na nárastoch sa mohol podpísať aj zvýšený komfort pri kúpe diaľničnej známky. NDS v roku 2024 prevzala predaj e-známok do vlastnej réžie. Odvtedy zrenovovala dizajn webstránky, v novembri 2025 zaviedla možnosť online kúpy prostredníctvom služieb Apple Pay a Google Pay.

Diaľnica plná áut
Ilustračná foto: TASR – Lukáš Grinaj

„Práve zvyšovanie komfortu pri kúpe diaľničnej známky prostredníctvom webstránky sa prejavilo aj v číslach za prvý polrok. Objem transakcií cez web stúpol o takmer osem percent. Cez mobilnú aplikáciu dokonca o viac ako 20 percent,“ dodal Braška. Napriek tomu diaľničiari stále podporujú aj predaj na klasických predajných miestach. V marci tohto roka napríklad rozšírili predaj elektronických diaľničných známok o desiatky pobočiek Slovenskej pošty.

NDS opäť pripomenula, že jedinou oficiálnou predajnou internetovou stránkou na nákup diaľničných známok je web www.eznamka.sk. „So žiadnymi ďalšími online predajnými kanálmi NDS nespolupracuje. Ceny na rôznych sprostredkovateľských portáloch sa pritom líšia od tých oficiálnych, často sú motoristom účtované rôzne poplatky navyše. Nákup cez takýchto sprostredkovateľov komplikuje aj reklamačný proces,“ uzavrela NDS.

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