Slovensko má prvú popstar, odkázala speváčka Adéla. V zahraničí ju milujú, podľa Slovákov hanobí vlasť

Screen z videoklipu Ain't In LA, foto: YouTube

Zuzana Veslíková
Fanúšikovia vyzdvihujú, že ukázala, že ligotavý americký sen sa môže stať skutočnosťou.

Uplynulé dni si uchmatla pozornosť internetu speváčka a tanečníčka Adéla Jergová, ktorá vystupuje pod umeleckým menom Adéla. Vydala novú skladbu a stala sa historicky prvou Slovenkou, ktorá vystúpila na prestížnom festivale Lollapalooza v Chicagu. V Amerike už pôsobí dlhšie a má na svojom konte viaceré úspechy. Kým za našimi hranicami ju obdivujú, viacerí Slováci jej adresujú nepodložený hejt. 

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„Svet zaplavuje ružová! Slovensko vo svete úspešne hudobne reprezentuje speváčka Adéla, ktorá bola žiačkou našej školy. Ako prvá interpretka z Česka a Slovenska vstúpila do globálneho rebríčka Spotify Top Songs Global a vystúpila na jednom z najväčších hudobných festivalov v USA – Lollapalooza,“ zhrnula úspechy Adély Jergovej bratislavská základná škola, ktorú navštevovala, a odkázala pritom na jej výraznú farbu vlasov. Odcitovala aj jej slová z vystúpenia: „Na Slovensku neexistovala žiadna popstar. Ale teraz už je.“ 

Adéla pred asi dvoma týždňami zverejnila nový videoklip ku skladbe s názvom Ain’t In LA, v ktorej spieva o tom, že tie najdrsnejšie dievčatá nie sú z LA. Natáčal sa v Bratislave, zazrieť v ňom môžete slovenské kroje a tiež aj slovenskú vlajku. Na YouTube atakuje hranicu 3 miliónov prehraní a na Spotify má skladba okolo 14 miliónov vypočutí.

Speváčka Adéla vo videoklipe Ain't In LA
Screen z videoklipu Ain’t In LA, foto: YouTube

Slováci sa vďaka nej cítia byť videní. Nie každý sa s tým ale stotožňuje

V komentároch pod videom sa ozvali Slováci, ktorí sa speváčke poďakovali za to, že sa vďaka nej cítia byť videní. „Pochádzam zo Slovenska a poznám niektoré miesta z videoklipu. Bar, do ktorého chodím, ulice aj fontánu. Ja a moji kamaráti máme pocit, že nás niekto naozaj vidí a reprezentuje,“ stojí v jednom z nich.

Niekto dokonca podotkol, že aj keď jeho národnosť nepatrí medzi slovanské, pesnička v ňom rezonuje, pretože vyrastal s túžbou po ligotavom LA sne. Adéla svojím úspechom dokázala, že je to možné, a všimli si to aj ľudia zo zahraničia.

„Táto skladba je dôvodom, prečo som sa prestala báť a rozhodla som sa ísť za svojím snom. Pochádzam z malej európskej krajiny a vždy som si myslela, že kvôli tomu nie je reálny. Ale Adéla to dokázala, tak možno sa to podarí aj mne,“ priznala ďalšia komentujúca.

Na reakcie iného rázu však môžeme naraziť vo vodách slovenského internetu. Samozrejme, aj medzi Slovákmi má Adéla svojich fanúšikov, no nevyhla sa ani negatívnym reakciám.

„Vulgárne hanobenie slovenského folklóru,“ tvrdia poniektorí

Napríklad keď instagramový profil This is Slovakia nedávno zverejnil zábery z nového videoklipu a aj keď v popise dodal, že klip je speváčkinou osobnou poctou Slovensku a jej koreňom, poniektorí komentujúci to vidia inak.

„Vulgárne a hanobí našu vlasť. Áno, keď sa človek zapredá satanovi, tak poletí vysoko…“ stojí v jednom z nich.

„Takto zhovadiť slovenský folklór pred celým svetom… No super,“ napísala ďalšia.

„Vulgárne hanobenie slovenského folklóru,“ pridal sa aj iný.

 

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Zvyknite si na Adélu, ešte o nej pravdepodobne budete veľa počuť

Tieto reakcie si všimli aj ľudia zo zahraničia, ktorí nad nimi len krútia hlavami. Ozval sa napríklad Poliak, ktorý odporučil slovenským kritickým hlasom, aby si na Adélu radšej zvykli. „Čoskoro bude jednou z najväčších popových hviezd na svete,“ predpovedal.

Nejde o prvé úspechy, ktoré má speváčka na svojom konte. V minulosti napríklad vystúpila ako predskokanka Demi Lovato v rámci jej turné, ktoré odštartovala, a objavila sa aj v projekte Netflixu Pop Star Academy: KATSEYE z roku 2024. Aktuálne sa pripravuje na vydanie svojho albumu, ktoré je naplánované na 4. septembra.

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