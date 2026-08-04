Takú horúcu noc sme na Slovensku ešte nemali: Padol nový rekord, dnes môže byť opäť cez 40 stupňov

Toto leto je v znamení prekonávania teplotných rekord a doslova padá jeden za druhým. Ide o celoeurópsky problém, kedy starý kontinent zažíva priam pekelné leto. Ďalší rekord sa pritom prepísal aj dnes, pretože teplota v noci bola taká vysoká, ako ešte nikdy v histórii meraní.
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Až na dvoch meteorologických staniciach teplota neklesla pod 27 stupňov Celzia. „Napriek jasnej noci a faktu, že už máme začiatok augusta a noci sú predsa len o niečo dlhšie ako napríklad v júni, sme na Záhorí zaznamenali, na naše pomery, extrémne teplú noc,“ informoval SHMÚ na sociálnej sieti.
Horúca noc
V obci Plavecký Peter a Skalica namerali minimum 27,5, resp. 27,4 °C. To je podľa operatívnych údajov nový rekord minimálnej teploty vzduchu pre celé naše územie. Doterajším rekordom pritom bolo 27,3 °C z Piešťan z 29. júla 2013.
Extrémy pritom budú pokračovať aj dnes. Dnes bude na Slovensku jasno až polooblačno, ojedinele, najmä v horských oblastiach, prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne sa tam môžu prehánky alebo búrky. Bude extrémne teplo a ojedinele aj dusno, uvádza SHMÚ.
Až 41 stupňov
Najvyššia denná teplota bude 36 až 41 stupňov Celzia, na Orave a pod Tatrami okolo 34 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa bude pohybovať okolo 25 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne slabý, na juhozápade územia južný vietor rýchlosťou 2 až 7 metrov za sekundu (5 až 25 km/h), ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. Spadne do 2 milimetrov zrážok, pri búrkach do 10 milimetrov.
Na väčšine Slovenska platí tretí. teda posledný stupeň výstrahy pred vysokými teplotami Vydané sú aj výstrahy prvého a druhého stupňa. Všetky výstrahy platia od 13.00 do 20.00 h. Najvyšší stupeň výstrahy platí v celom Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji, tiež vo väčšine Banskobystrického, Trenčianskeho a Košického.
Druhostupňová výstraha je vydaná pre väčšinu Žilinského a Prešovského kraja a v okresoch Spišská Nová Ves, Gelnica, Púchov, Považská Bystrica, Ilava, Brezno a Banská Bystrica. Tu môžu teploty dosiahnuť 35 stupňov Celzia. Prvý stupeň výstrah platí v okresoch Tvrdošín, Námestovo, Liptovský Mikuláš, Stará Ľubovňa, Poprad a Kežmarok. Očakáva sa, že teplota dosiahne maximálne 33 stupňov Celzia.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, s dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou.
„Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie – zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ varuje ÚVZ.
Dôležitou zásadou podľa neho je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba aj obmedziť fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov.
Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc. Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov.
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