Veľký plán Angeliny Jolie: Chystá sa opustiť Hollywood a spraviť zásadný krok vo svojom živote

Za zatvorenými dverami sa má rodiť rozhodnutie, ktoré môže prekvapiť celý Hollywood. Angelina Jolie údajne zvažuje, že už toto leto opustí Spojené štáty. Nie pre film, nie pre rolu – ale z osobných dôvodov, ktoré naznačujú hlboké rozčarovanie.
Málokto si vie predstaviť, že by sa ďalšia kapitola filmovej ikony mala odohrať mimo Hollywoodu. Nejde pritom o nič, čo by Angelinu Jolie napadlo z čista jasna. Túto myšlienku mala v hlave už dlhšie a len čakala, kým jej dvojičky, Vivienne a Knox, dosiahnu plnoletosť. O presťahovaní sa do zahraničia uvažuje už nejaké obdobie, ako píše Fox News.
Hľadá pokoj a súkromie pre svoju rodinu
“Svetoznáma herečka nikdy nechcela žiť trvalo v Los Angeles. Nemala však na výber kvôli dohode, ktorá sa týkala starostlivosti o deti s Bradom Pittom,” uviedol nemenovaný zdroj dávnejšie pre magazín People. Vivienne a Knox, najmladší z jej šiestich detí, dovŕšia 12. júla 18 rokov. Zdá sa, že to by mohol byť kľúčový dátum. „Pozerá sa na niekoľko miest v zahraničí,“ dodal zdroj. „Bude veľmi šťastná, keď bude môcť opustiť Los Angeles.“
Jolieino rozhodnutie presťahovať sa do zahraničia má korene v jednej priorite – jej deťoch. „Keď máte veľkú rodinu, chcete, aby mali súkromie, pokoj, bezpečie,“ povedala v roku 2024 pre The Hollywood Reporter. „Mám dom, kde vychovávam svoje deti, ale hodnoty a ľudskosť, ktoré som zažila počas humanitárnej práce po celom svete, už v USA necítim a nevnímam ich tak ako kedysi,“ pokračovala.
