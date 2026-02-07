Odborníčka na výživu Tatiana Kyseľová radí: Prečo chudnutie často nefunguje, aj keď máme pocit, že jeme správne

Foto: Tatiana Kyseľová, Pexels

Frederika Lyžičiar
Chudnutie nestojí na diéte, ale na základoch.

Mnohí ľudia jedia relatívne zdravo, no chudnutie sa napriek tomu nehýbe želaným smerom. Dôvodom často nie je jedlo samotné, ale kombinácia stresu, spánku, psychiky a nenápadných návykov, ktoré ovplyvňujú telo viac, než si uvedomujeme.

Chudnutie si dnes mnohí spájajú s prísnymi diétami, zákazmi a rýchlymi riešeniami, ktoré sľubujú okamžité výsledky. V praxi však práve tieto extrémy často vedú k frustrácii, spomaleniu metabolizmu a návratu k starým návykom.

Odborníčka na výživu a psychosomatiku stravovania Tatiana Kyseľová sa vo svojej praxi zameriava na budovanie zdravého vzťahu k jedlu aj vlastnému telu a vychádza aj z vlastnej skúsenosti s extrémnymi diétami. Dnes pomáha ľuďom zbaviť sa strachu z jedla, porozumieť signálom tela a vytvárať udržateľné návyky bez tlaku na dokonalosť. Jej prístup stojí na vzdelávaní, „sebaláskavosti“ a pochopení, že skutočná zmena nevzniká cez extrémy, ale cez rešpekt k sebe. Práve preto sme sa jej pýtali, čo chudnutie najčastejšie brzdí a ako sa k nemu postaviť zdravo a udržateľne.

Foto: Pexels

Aké sú podľa vás najčastejšie faktory, ktoré môžu spomaľovať chudnutie, aj keď má človek pocit, že sa stravuje pomerne správne?

Často sa ľudia sústreďujú na komplikované diéty alebo „zázračné“ spôsoby chudnutia, ktoré sľubujú rýchle výsledky. Pravda je však jednoduchšia, než sa zdá. Najväčší vplyv majú základné veci, ako pravidelné a vyvážené stravovanie, dostatok spánku, pohyb v bežnom živote, zvládanie stresu a uvedomenie si drobných snackov (občerstvenie, desiata, pozn. red.), ktoré zjeme nevedome. Telo na tieto základy reaguje.

Foto: Pexels

Ak ich zanedbávame, metabolizmus spomaľuje, energia kolíše a telo si udržiava zásoby, aj keď „jedlo je zdravé“. To je dôvod, prečo môže extrémne obmedzovanie jedla často brzdiť chudnutie, telo reaguje spomalením metabolizmu a zvýšenou chuťou. Výživa pritom nie je o názore alebo trendoch na sociálnych sieťach, je to veda. Nutričná gramotnosť a pochopenie toho, čo telo potrebuje, sú kľúčom. Keď rozumieš základom a vieš, ako tvoje telo funguje, nepotrebuješ zložité diéty ani extrémy. Výživa je jednoduchá, keď máš pevné základy a správne vedomosti.  

Ako môžeme zistiť, čo konkrétne brzdí chudnutie v našom prípade, či ide o jedlo, pohyb, stres, spánok alebo nejaké zlozvyky, ktoré si možno ani neuvedomujeme?

