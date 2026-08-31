Aké bude počasie na prvý školský deň? Nastane zmena a príde studený front. Nepotrvá to však dlho

Posledný deň prázdnin sa bude niesť v znamení poriadne horúceho počasia, poobede aj s búrkami, no september a nástup do školy sa následne začne miernym ochladením.
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Dnes bude na Slovensku jasno až polooblačno, od západu postupne pribúdanie oblačnosti a ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav. Najvyššia denná teplota bude 30 až 35 stupňov Celzia, na krajnom západe, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 28 stupňov Celzia.
Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa bude pohybovať okolo 18 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý, postupne prevažne južný vietor rýchlosťou 2 až 8 metrov za sekundu (5 až 30 km/h), ktorý sa neskôr od západu zmení na severozápadný a prechodne zosilnie. Spadne do 5 milimetrov zrážok, pri búrkach ojedinele 10 až 30 milimetrov.
Prichádzajú búrky
Popoludní sa môžu na celom Slovensku vyskytnúť búrky, v južných okresoch sa očakáva teplota až do 35 stupňov Celzia. Meteorológovia zo SHMÚ vydali výstrahu prvého stupňa pred búrkami, takisto výstrahy prvého a druhého stupňa pred vysokými teplotami.
Búrky očakávajú meteorológovia na celom území Slovenska, výstraha platí postupne od 14.00 h do 23.00 h v západných okresoch, na strede a východe od 17.00 h až do utorka (1. 9.) 2.00 h, niekde až do 6.00 h. Búrky môžu byť spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za polhodinu, s nárazovým vetrom s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.
„Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie,“ upozorňujú meteorológovia. Intenzívny dážď môže vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov. Vietor môže spôsobiť škody menšieho rozsahu na porastoch a objektoch, ako je lámanie konárov stromov, pád slabších stromov či menšie škody na strechách budov.
Výstraha druhého stupňa pred vysokými teplotami platí v okresoch Nové Zámky, Levice, Michalovce a Trebišov od 13.00 h do 18.00 h. Teploty sa tam môžu vyšplhať na 35 stupňov Celzia. V južných okresoch Banskobystrického, Košického, Prešovského, Nitrianskeho a Trnavského kraja vyhlásili výstrahu prvého stupňa pred horúčavami. Trvá takisto od 13.00 h do 18.00 h a teplomer môže ukazovať nad 33 stupňov Celzia.
Prvý školský deň
A aký bude prvý školský zároveň prvý jesenný deň? Počas noci a utorkového dňa sa od severozápadu nad naše územie začne presúvať studený front, ktorý sprevádza tlaková níž, čo prinesie citeľné ochladenie. Informuje o tom portál iMeteo.
Prvého septembra treba počítať s oblačnou až zamračenou oblohou. Na viacerých miestach sa vyskytnú prehánky alebo lokálny dážď, pričom ojedinele hrozia aj búrky. Najvýraznejší pokles teplôt zasiahne severnú polovicu územia, kde denné maximá dosiahnu 21 až 26 stupňov Celzia. Na juhu sa teploty ešte udržia do 31 stupňov Celzia.
Zrážkové pásma sa pri postupe z Česka a Moravy budú na západnom Slovensku výrazne rozpadávať, čo spôsobuje veľmi suchá vzduchová hmota. Za studeným frontom sa následne od západu rozšíri výbežok vyššieho tlaku vzduchu. Ten už v stredu prinesie zmenšenie oblačnosti a stabilizáciu poveternostnej situácie. Rána však budú chladné, v údoliach minimálne teploty klesnú na 11 až päť stupňov Celzia.
Ochladenie bude len prechodné. Dlhodobé vyhliadky naznačujú, že od štvrtka do soboty sa na Slovensko opäť vráti slnečné a nadpriemerne teplé počasie. V piatok by najvyššie denné teploty mali vystúpiť na 26 až 32 stupňov Celzia.
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