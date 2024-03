Ak ste tento seriál na Netflixe ešte nevideli, musíte to hneď napraviť: Podľa ľudí je najlepším za posledné roky

Podľa niektorých ľudí je tento seriál to najlepšie, čo za posledných niekoľko rokov videli. Novinka na Netflixe patrí momentálne medzi tie najsledovanejšie a dočkala sa aj slušných hodnotení. Celkom určite by ste si ju nemali nechať ujsť ani vy.

Čo urobí aristokrat s marihuanovým impériom

Netflix sľubuje, že seriál The Gentlemen (Gentlemani) vás jednoducho nenechá na pokoji, kým ho nedopozeráte do konca. Predstaví divákom nový kúsok sveta, ktorý pôvodne ožil v rovnomennom filme talentovaného režiséra Guya Ritchieho z roku 2020. Hoci postavy v seriáli sú úplne iné ako vo filme, Gentlemani vás chytia za srdce rovnako, ba možno aj viac.

Jednou z hlavných postáv je Eddie Horniman, ktorý po otcovi zdedil značný majetok. Zistil však, že je súčasťou miliónového marihuanového impéria. Kúsok z biznisu si chce uchmatnúť niekoľko nepríjemných osôb z britského zločineckého podsvetia. Eddie sa snaží s gangstrami hrať ich hru, uzavrie však dohody, ktoré ho budú ešte nejaký čas mátať.

Ľudia nešetria slovami chvály

Bije sa v ňom aristokrat s gangsterom. Upravená zoologická záhrada sa postupne mení na džungľu, v ktorej sa musí naučiť loviť a je otázne, či to Eddie zvládne a prežije. Seriál sa zatiaľ teší celkom dobrým hodnoteniam. Na ČSFD má momentálne 84 %. Na IMDb získal zatiaľ 8,3 hviezdičky z 10. Hodnotenia na Rotten Tomatoes sú slabšie, od divákov má seriál 85 %, no od kritikov len 69 %.

Ľudia však zatiaľ nešetria slovami chvály a tvrdia, že sa pri pozeraní seriálu naozaj skvele pobavili. Ritchiemu nevyčítajú dokonca ani to, že seriál postavami na film nijak nenadväzuje. Aj keď to mnohých prekvapilo, neboja sa povedať, že je to jeden z najlepších seriálov, aký v poslednom čase videli.