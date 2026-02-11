Od New Yorku po Bratislavu: Lajčák mal s Epsteinom desiatky stretnutí, bol aj u neho doma

Kauza Jeffreyho Epsteina patrí v posledných dňoch medzi najsledovanejšie témy vo svete. Americké ministerstvo spravodlivosti zverejnilo viac ako tri milióny nových strán dokumentov z vyšetrovania odsúdeného sexuálneho predátora, ktorý podľa zistení vybudoval nelegálnu sieť zabezpečujúcu majetným a vplyvným ľuďom neplnoleté dievčatá.
Dokumenty obsahujú e-maily, textové správy, interné vyšetrovacie spisy aj ďalšie materiály, ktoré podľa amerických úradov nemali viesť k novým obvineniam, no majú výrazný spoločenský a politický dosah. V takzvaných Epsteinových spisoch sa objavujú viaceré prominentné mená zo svetovej politiky, z biznisu aj verejného života vrátane amerického prezidenta Donalda Trumpa, amerického exprezidenta Billa Clintona či miliardára Elona Muska.
A hoci si samotný Epstein v roku 2019 siahol na život vo väzení v New Yorku jeho stopa ani po smrti nezmizla a nové dokumenty opätovne otvárajú otázky o jeho kontaktoch s vplyvnými osobnosťami.
Lajčák sa mal s Epsteinom stretnúť najmenej 25-krát
Jednou z nových informácií, ktorá má priamy dosah aj na Slovensko, je počet osobných stretnutí bývalého ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka s Epsteinom. To, že sa osobne viackrát stretli, sme vedeli už dávnejšie, teraz však poznáme aj presný počet týchto schôdzok.
Podľa analýzy Investigatívneho centra Jána Kuciaka, na ktorú upozornil Denník N, sa mali osobne stretnúť najmenej 25-krát v Spojených štátoch aj v Európe. Prvýkrát sa podľa rekonštrukcie e-mailov a textových správ stretli v septembri 2017 v New Yorku, keď sa Lajčák stal predsedom Valného zhromaždenia OSN.
Väčšina stretnutí sa mala konať v New Yorku, vrátane Epsteinovho domu. Ďalšie sa uskutočnili v Paríži, vo Viedni a v Bratislave. Viaceré stretnutia sa podľa zistení odohrávali v súkromných rezidenciách. Z dostupných dokumentov zároveň vyplýva, že iniciátorom väčšiny stretnutí mal byť Epstein, ktorý zabezpečoval logistiku a Lajčákovi ponúkal aj ubytovanie vo svojom sídle na Palm Beach.
Rezignácia poradcu premiéra a reakcia parlamentu
Zverejnené informácie vyvolali reakciu viacerých slovenských politikov. Odchod Lajčáka z pozície poradcu premiéra nežiadali len predstavitelia opozície, ale aj koaličnej SNS. Samotný Lajčák odmietol, že by o Epsteinových zločinoch vedel alebo sa na nich podieľal, jeho konanie verejne odsúdil a svoju rezignáciu premiérovi napokon ponúkol.
Premiér Robert Fico jeho rezignáciu prijal a uviedol, že Slovensko jeho odchodom prichádza o významný zdroj skúseností v oblasti diplomacie a zahraničnej politiky. Téma sa dostala aj na pôdu Národnej rady SR. Parlament zaradil do programu schôdze opozičné uznesenie na podporu obetí Jeffreyho Epsteina, ktoré predložila poslankyňa Beáta Jurík. Zaradenie bodu podporili aj viacerí poslanci za SNS vrátane predsedu strany Andreja Danka, ako aj nezaradený poslanec Ján Ferenčák.
