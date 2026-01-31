Epstein mal Lajčákovi ponúkať mladé ženy, v správach sa bavili aj o Ficovi. Opozícia žiada okamžitú reakciu

Jakub Baláž
SITA
Bývalý minister zahraničných vecí odmieta, že by dohadoval stretnutie medzi Ficom a Bannonom, taktiež uviedol, že ženy nikdy neboli predmetom jeho komunikácie s Epsteinom.

Poradca premiéra SR Roberta Fica a bývalý minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák podľa zverejnených správ žiadal usvedčeného sexuálneho predátora Jeffreyho Epsteina, aby mu dohodil mladé dievčatá. Na sociálnej sieti to uviedol predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka.

Chválil sa mu, že ho ešte nevidel poriadne v akcii, a prosil Epsteina, aby ho pozval na svoje ´hry´,“ uvádza šéf progresívcov.

Akoby toho nebolo málo, vraví tam tiež, že miluje Lavrova, a ponúka Roberta Fica ako vhodnú figúru pre zámery americkej krajnej pravice,“ pokračuje v opise komunikácie medzi Lajčákom a Epsteinom.

Lajčák to odmieta

Podľa Šimečku neexistuje iná možnosť, než aby Lajčák okamžite odstúpil z pozície poradcu premiéra, a ak to nespraví, Robert Fico ho musí okamžite odvolať. „Vyzývam ich na okamžité vyvodenie zodpovednosti za toto nechutné zlyhanie, ktoré poškodzuje meno Slovenska v zahraničí,“ dodal predseda PS.

Konverzácia medzi Jeffreyom Epsteinom a Miroslavom Lajčákom je súčasťou Epsteinových spisov, ktoré zverejnilo americké ministerstvo spravodlivosti a má pochádzať z roku 2018.

Miroslav Lajčák reagoval na zverejnenú komunikáciu pre portál 360tka.sk. „Žiadne stretnutie pre premiéra som neorganizoval. Ženy neboli nikdy súčasťou našej komunikácie. Absolútne nikdy,” reagoval Miroslav Lajčák pre 360tku na najnovšiu zverejnenú konverzáciu medzi ním a Jeffreyom Epsteinom.

