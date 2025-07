Ocitla sa v situácii, ktorú jej budú mnohí závidieť. Zuzana Vačková opísala nevšedný zážitok, ktorý sa len tak nevidí

Slovensko zaplavila modrá farba. Čarodejník Gargamel či múdry Tatko Šmolko – hlavne staršia generácia si pamätá na legendárnu rozprávku, na ktorej vyrastali. Na druhej strane však nemožno povedať, že by sa vyhýbala aj mladším, ktorí sa potešia novému animovanému dobrodružnému filmu Šmolkovia vo filme. Známych postavičiek sa ujali viaceré herecké osobnosti, vrátane Zuzany Vačkovej.

Slovenská herečka, ktorú si mnohí pamätajú ako bláznivú Alicu z Paneláku, strávila nejaký čas v dabingovom štúdiu so svojimi kolegami, ako napríklad so Štefanom Martinovičom či Gabrielou Dzuríkovou, ako uviedol Koktejl. Umelci oživili modré postavičky, ktoré vyčaria úsmev na tvári nielen deťom, ale aj dospelým.

Čo sa stalo?

Zuzana Vačková spolu s Martinovičom pri dabovaní jednej snímky zalovili v pamäti a spomenuli jedno čarovné miesto, ktoré patrí medzi ich najobľúbenejšie. Reč padla na francúzsku metropolu, kde nájdete eleganciu na každom rohu, teda na Paríž. Svojimi slovami prekvapila hlavne sympatická blondínka, ktorá má za sebou niečo, čo nazažijú mnohí za celý svoj život. Hlavne drsnejšie pohlavie jej bude závidieť. Ocitla sa totiž v nezvyčajnej situácii, ktorú ani ona sama nečakala.

Aj keď bola v Paríži už nieľkoľkokrát so svojou dcérou, raz sa stala zaujímavá vec. „Bola som v Paríži v deň, keď Francúzsko postúpilo do finále MS vo futbale. Bolo to také čarovné, že my sme práve išli v metre a keď sme vystúpili z metra, to bolo sekundu pred tým, ako sa to vo všetkých tých reštauráciách ľudia dozvedeli, lebo sa práve skončil zápas, takže my sme vyšli z metra a všetci, že: Váááá. Čo sa deje? Paríž sa teší, že sme prišli?“ uviedla Zuzana zvláštny moment, po ktorom túži snáď každý muž.

Charizmatická herečka videla hlavné mesto Francúzska, ktoré sa považuje za jedno z najkrajších a najromantickejších miest na svete, v špeciálnej chvíli. Tá bola jedinečná nielen pre samotných obyvateľov, ale aj pre Zuzanu. „No, potom sme išli k Eiffelovke a bolo to celé také euforické, celý Paríž oslavoval,“ vyšla s pravdou von herečka, ktorá na to zrejme nikdy nezabudne.