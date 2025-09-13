Ochutnali sme nápoj, za ktorým sa idú turisti v Chorvátsku pobiť: Stál 1,20 eura a čakalo nás sklamanie

Povedz, že si bol v Chorvátsku, bez toho, aby si povedal, že si bol v Chorvátsku – takýto popis by sme mohli dať na sociálne siete k videu, v ktorom ukazujeme, ako si „pripravujeme“ lahodný drink Cedevita. S týmto nápojom sa môžete stretnúť na Balkáne a na sociálnych sieťach vyvolal obrovskú odozvu. Mnohí priznali, že keď sa vyberú k „slovenskému moru“, hneď utekajú do obchodu, aby sa osviežili. Rozhodli sme sa ho preto ochutnať aj my. Stojí za ten obrovský humbuk okolo?
Ak zadáte do vyhľadávača na TikToku názov Cedevita, nájde vám veľké množstvo príspevkov. Najvirálnejšie z nich dosahujú milióny prehraní. Aj keď táto značka ponúka viacero produktov, najzaujímavejší je nápoj z edície Push & Go – v plastovej fľaši, ktorý si jedným stlačením vrchnáka pripravíte sami.
Z tohto kúzla sú ľudia priam uchvátení
„Ste v Chorvátsku,“ pridal niekto stručný popis k príspevku, ktorý videlo 2,3 milióna ľudí a získal cez 150-tisíc reakcií. Autorka v ňom ukazuje zbierku rôznych príchutí nápoja a stláča ich vrchnáky jeden za druhým. Vďaka tomu uvoľňuje šumienku, ktorá je v nich ukrytá a vsype ju do vody vo fľaši, ktorú premení na ochutení drink. To všetko pri scenérii Jadranu.
„Je to dobré? Práve som v Chorvátsku a chcel by som to ochutnať,“ opýtal sa jeden z mnohých komentujúcich, ktorí priznali, že Cedevitu ešte nevyskúšali, no láka ich to. A odpoveď na túto otázku sme zisťovali aj my.
@nikoletta.novis pov: you’re in croatia🇭🇷 #fyp #foryou #croatia #cedevita #makemefamous #viral #viralvideos ♬ original sound – Ibiza Records
Ochutnali sme Cedevitu
Počas dovolenky pri Jadrane sme zavítali do miestnej siete potravín Plodine, odkiaľ na nás z regálov svietila Cedevita. Našli sme tu všetky druhy z videa vyššie, okrem zelenej s príchuťou limetky. Viacerí z tých, ktorí ju už mali možnosť ochutnať, ju vychvaľujú do nebies. Preto sme mali vysoké očakávania.
Vyskúšali sme modrú Cedevitu s príchuťou baza a citrón a ružovú, ananás a mango. Najviac sme sa tešili na samotnú prípravu nápoja a uznávame, že vtlačenie šumienky do vody bolo uspokojivé, no chuť nás neočarila. Bola viac umelá, ako sme si predstavovali a príliš sladká, no možno sme len nemali šťastie na tie najlepšie príchute.
Cena jednej takejto fľaše v objeme 340 ml bola približne 1,20 eura, za čo si vieme predstaviť aj lepšie pitie. No ak sa ocitnete v Chorvátsku a zbadáte Cedevitu v obchode, urobte si radosť a vlastný názor, pretože za ochutnávku a „zážitok“ zo samotnej prípravy nepochybne stojí.
Nahlásiť chybu v článku