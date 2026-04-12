Obzvlášť závažný zločin: 24-ročná po hádke napadla muža, skončilo to tragicky

Polícia vyšetruje vraždu v obci Tesárske Mlyňany v okrese Zlaté Moravce.
Dvadsaťštyriročná žena v nočných hodinách pravdepodobne po slovnej hádke fyzicky napadla 27-ročného muža, ktorý zraneniam podľahol. Informovala o tom nitrianska krajská polícia.
Došlo k tragédii
„Polícia podozrivú ženu obmedzila na osobnej slobode. Motív a všetky okolnosti tohto prípadu sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ spresnili policajti s tým, že krajský vyšetrovateľ začal vo veci trestné stíhanie za obzvlášť závažný zločin vraždy.
Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je podľa policajtov možné o incidente detailnejšie informovať.
„Bližšie informácie poskytneme hneď, ako to procesná situácia dovolí,“ doplnili.
