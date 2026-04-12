Obrovská tragédia: Zomrelo najmenej 30 ľudí, udusili sa v tlačenici

Aktuálna správa
Michaela Olexová
TASR
Väčšina obetí sa mala udusiť v tlačenici, ktorá vznikla po zhoršení počasia, keď sa návštevníci snažili rýchlo opustiť areál.

Životy najmenej 30 ľudí si vyžiadala tlačenica, ku ktorej došlo v sobotu na severe Haiti. Informovala o tom agentúra Reuters s tým, že počet obetí sa podľa miestnych úradov môže ešte zvýšiť, píše TASR.

K tragédii došlo v areáli pevnosti Laferriere, ktorá patrí medzi najnavštevovanejšie turistické atrakcie na Haiti.

Väčšinu obetí tvoria deti

V sobotu sa v areáli nachádzali najmä študenti a ďalší návštevníci, ktorí sa zúčastnili na podujatiach spojených s výročím zaradenia tejto pamiatky do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Z predbežných informácií vyplýva, že väčšinu obetí tvoria deti. Pátranie po ďalších nezvestných návštevníkoch pokračuje, napísal haitský spravodajský web Rezo Nodwes.

Podľa predbežných zistení sa väčšina obetí udusila v tlačenici, ktorá vznikla po náhlom zhoršení počasia, keď sa vystrašení návštevníci snažili rýchlo opustiť areál. Miestne úrady ako jednu z príčin tragédie uvádzajú nedodržanie evakuačného protokolu.

Pevnosť Laferriere pochádza zo začiatku 19. storočia a bola postavená krátko po získaní nezávislosti Haiti od Francúzska. Patrí medzi najnavštevovanejšie turistické atrakcie v krajine. Do citadely Laferriere prichádza najviac návštevníkov počas veľkonočného obdobia a v týždňoch po ňom, keď školy a univerzity využívajú sviatočné obdobie na organizovanie výletov a turistických aktivít.

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac