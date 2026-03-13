Obľúbené termálne kúpele u našich susedov čelia kritike: Bazény sú vraj „poriadne hnusné“ a „páchnu“

Tieto termálne kúpele patria medzi najobľúbenejšie v Európe a Slovákov lákajú nielen službami, ale aj mimoriadnou dostupnosťou. Z pohraničného mesta Šahy sa sem dostanete za 1 hodinu a 12 minút, z Košíc za 2 hodiny a 40 minút a z Bratislavy približne za 2 hodiny a 25 minút.
Ako informuje Budapest Info, maďarská ikona ešte v roku 2019 prilákala približne 1,8 milióna návštevníkov. Minulý rok sa dokonca dostala do zoznamu najlepších termálnych kúpeľov v Európe. Kúpele navštívila aj naša redakcia a zhodnotili sme cenu, čistotu aj celkový pocit z lokality. Reportáž nájdete na tomto odkaze.
Dnes sa však v médiách skloňujú opäť – tentoraz, žiaľ, z menej lichotivého dôvodu.
Ako informuje MailOnline, pribúdajú hlasy turistov, ktorí pred návštevou termálnych kúpeľov Széchenyi varujú. Po pobyte hovoria o nepríjemnom zápachu, preplnenosti a špine. Tvrdia, že hygienické podmienky v areáli nie sú uspokojivé a z kúpeľov odchádzajú sklamaní.
Vonkajší bazén je krásny a čistý, ľudia kritizujú tie vnútorné
Príkladom je Britka, ktorá na svojom profile na sociálnej sieti TikTok zverejnila video so svojou negatívnou skúsenosťou. Tvrdí, že návšteva kúpeľov je „plytvanie peniazmi“. Na záberoch ukazuje vonkajšiu fasádu s odlupujúcou sa farbou, hrdzavé potrubia aj opotrebované kachličky vo vnútri bazénov. Podľa nej je areál preplnený a pôsobí zanedbane.
Spomenula tiež nepríjemný moment so zamestnankyňou, ktorá automaticky predpokladala, že potrebuje najväčšiu dostupnú veľkosť županu. Namiesto oddychu tak návšteva skončila frustráciou a priznala, že sa dokonca rozplakala.
O podobnú skúsenosť sa podelil aj britský pár Zach a Rach. Podľa nich si miesto zaslúži „v najlepšom prípade hodnotenie päť z desiatich“. Zach vo videu dodal: „Vnútorné bazény sú doslova plné kože. Je tam strašná špina. Vonkajší bazén bol čistý a pekný, ale tie vnútorné vyzerali, akoby ich nikto nikdy nečistil.“
Ďalšia tvorkyňa obsahu zverejnila video označené ako „úprimný názor“ na budapeštianske kúpele. Chválila celkovú atmosféru aj čistotu vonkajšieho bazéna. Podobne ako ostatní však odporúča vyhýbať sa vnútorným bazénom. Tvrdí, že sú „poriadne špinavé, hnusné a zapáchajú“.
S nepríjemnou skúsenosťou sa ozývali aj používatelia na sociálnej sieti Reddit.
