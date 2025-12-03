Okúpete sa v 38 °C vode: Výnimočné miesto sa nachádza len 72 minút od našich hraníc, v zime je čarovné

Vonku poriadne prituhlo a priznajme si, že niekedy sa nám ani nechce vytiahnuť päty z teplého domova. Skúste si ale predstaviť idylku v podobe kúpania sa v horúcej vode pod holým nebom – to už neznie tak zle, však? Skvelou správou je, že až dva z najlepších termálnych kúpeľov v Európe nájdeme u našich susedov.
Portál European Best Destinations pripravil rebríček 8 miest naprieč naším kontinentom, kde si užijete najlepšie kúpanie v horúcej vode. Prvé miesto patrí presláveným kúpeľom Pamukkale v Turecku, ktoré sa síce nenachádzajú v Európe, no pravdepodobne sem boli zaradené preto, lebo časť krajiny sa k Európe radí. V ich závese sa nachádzajú Széchenyiho termálne kúpele, ktoré sídlia v Budapešti, a keď zoberieme do úvahy čisto Európu, sú jasným víťazom.
Ukrývajú sa v unikátnom historickom priestore
Patria medzi najvyhľadávanejšie atrakcie hlavného mesta Maďarska a dýchajú históriou, vďaka čomu je kúpanie na tomto mieste ešte väčším zážitkom. Návštevníkom ponúkajú 18 bazénov, vonkajších aj vnútorných, ktorých teplota dosahuje až 38 °C.
Máme ich na skok
Termálne kúpele Széchenyi sú mimoriadne dostupné pre Slovákov pochádzajúcich predovšetkým z juhu. Ak bývate v týchto končinách, máte ich takpovediac na skok, no aj z ďalších častí našej krajiny ich dokážete „zvrtnúť“ za deň.
Z pohraničného mesta Šahy ste tu autom za 1 hodinu a 12 minút, z Košíc vám sem cesta zaberie 2 hodiny a 40 minút. No veľmi ďaleko to prakticky nemáte z ktoréhokoľvek kúta Slovenska. Z Bratislavy vám cesta zaberie 2 hodiny a 25 minút.
Výška vstupného závisí od dňa, kedy sa sem vyberiete. Počas pracovných dní zaplatíte za lístok so skrinkou 33 eur, cez víkendy 37 eur a ak túžite kúpele navštíviť počas hlavnej sezóny, ktorá trvá od 19. decembra do 6. januára, vyjde vás to na 40 eur. Upozorňujeme, že sú určené len pre deti od 14 rokov.
V rebríčku top termálnych kúpalísk sa ocitlo aj ďalšie miesto z Maďarska. Sú ním Jaskynné kúpele Miskolctapolca, ktoré obsadili šieste miesto.
8 najlepších termálnych kúpeľov
- Pamukkale, Turecko
- Széchenyiho termálne kúpele, Maďarsko
- Aix-les-Bains Riviera of the Alps, Francúzsko
- Thermae Bath Spa, Anglicko
- Moorish Bath, Španielsko
- Jaskynné kúpele Miskolctapolca, Maďarsko
- Modrá lagúna, Island
- Terme di Saturnia, Taliansko
