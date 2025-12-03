Okúpete sa v 38 °C vode: Výnimočné miesto sa nachádza len 72 minút od našich hraníc, v zime je čarovné

Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Zuzana Veslíková
Ak chcete čo najviac ušetriť, navštívte ho v tento deň.

Vonku poriadne prituhlo a priznajme si, že niekedy sa nám ani nechce vytiahnuť päty z teplého domova. Skúste si ale predstaviť idylku v podobe kúpania sa v horúcej vode pod holým nebom – to už neznie tak zle, však? Skvelou správou je, že až dva z najlepších termálnych kúpeľov v Európe nájdeme u našich susedov. 

Portál European Best Destinations pripravil rebríček 8 miest naprieč naším kontinentom, kde si užijete najlepšie kúpanie v horúcej vode. Prvé miesto patrí presláveným kúpeľom Pamukkale v Turecku, ktoré sa síce nenachádzajú v Európe, no pravdepodobne sem boli zaradené preto, lebo časť krajiny sa k Európe radí. V ich závese sa nachádzajú Széchenyiho termálne kúpele, ktoré sídlia v Budapešti, a keď zoberieme do úvahy čisto Európu, sú jasným víťazom.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Kúpali sme sa v 38 °C vode, z tohto vám bude zle: Boli sme v…

Ukrývajú sa v unikátnom historickom priestore

Patria medzi najvyhľadávanejšie atrakcie hlavného mesta Maďarska a dýchajú históriou, vďaka čomu je kúpanie na tomto mieste ešte väčším zážitkom. Návštevníkom ponúkajú 18 bazénov, vonkajších aj vnútorných, ktorých teplota dosahuje až 38 °C.

Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Máme ich na skok

Termálne kúpele Széchenyi sú mimoriadne dostupné pre Slovákov pochádzajúcich predovšetkým z juhu. Ak bývate v týchto končinách, máte ich takpovediac na skok, no aj z ďalších častí našej krajiny ich dokážete „zvrtnúť“ za deň.

Z pohraničného mesta Šahy ste tu autom za 1 hodinu a 12 minút, z Košíc vám sem cesta zaberie 2 hodiny a 40 minút. No veľmi ďaleko to prakticky nemáte z ktoréhokoľvek kúta Slovenska. Z Bratislavy vám cesta zaberie 2 hodiny a 25 minút.

Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Výška vstupného závisí od dňa, kedy sa sem vyberiete. Počas pracovných dní zaplatíte za lístok so skrinkou 33 eur, cez víkendy 37 eur a ak túžite kúpele navštíviť počas hlavnej sezóny, ktorá trvá od 19. decembra do 6. januára, vyjde vás to na 40 eur. Upozorňujeme, že sú určené len pre deti od 14 rokov.

V rebríčku top termálnych kúpalísk sa ocitlo aj ďalšie miesto z Maďarska. Sú ním Jaskynné kúpele Miskolctapolca, ktoré obsadili šieste miesto.

8 najlepších termálnych kúpeľov

  1. Pamukkale, Turecko
  2. Széchenyiho termálne kúpele, Maďarsko
  3. Aix-les-Bains Riviera of the Alps, Francúzsko
  4. Thermae Bath Spa, Anglicko
  5. Moorish Bath, Španielsko
  6. Jaskynné kúpele Miskolctapolca, Maďarsko
  7. Modrá lagúna, Island
  8. Terme di Saturnia, Taliansko
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Šup na výlet len za 18 eur: Slováci si môžu po rokoch konečne lacno zaletieť…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapilaKošické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapila
Cheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamaliCheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamali
Expert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazardExpert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazard
Mesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovaniaMesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovania
Klobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné cenyKlobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné ceny
42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – BratislavaNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – Bratislava
Porsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žilPorsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žil
Matúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejúMatúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejú
Odborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačneOdborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačne
V súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživoV súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživo
Punč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajúPunč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajú

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac