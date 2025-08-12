Obľúbené letovisko bojuje s problémom: Ráno začína bitka o miesta pri bazéne. Niektorí si obsadia hneď 7 ležadiel, ľudia zúria

Severoírsky dovolenkár Jeff Hunter zažil na Tenerife situáciu, ktorú by skôr očakával v komediálnom filme než v luxusnom hoteli. Počas pobytu v hoteli Parque Santiago sa mu podarilo natočiť turistu, ktorý svojím správaním pri bazéne vyvolal rozruch medzi ostatnými hosťami.
Podľa informácií portálu Mirror sa incident odohral 7. augusta a Jeff ho považuje za ukážku úplne zbytočného boja o ležadlá, ktorý sa opakuje každé ráno.
Sedem ležadiel pre jedného dovolenkára
Na videu je vidieť muža, ktorý krátko pred otvorením bazéna o deviatej hodine ráno doslova vyštartuje k ležadlám, aby si ich obsadil. Zastavil sa až vtedy, keď ich mal sedem. Potom ich nechal prázdne a odišiel späť do izby.
„K dispozícii sú stovky ležadiel, no on je odhodlaný každý deň obsadiť tie isté. Mne osobne je jedno, na ktorom skončím. Nepoznám ho, vzal si sedem ležadiel a potom sa vrátil do svojej izby. Keď som o hodinu neskôr odchádzal, stále ich nepoužíval,“ opísal Jeff.
Rady ešte pred otvorením
Bazén sa oficiálne otvára o deviatej, no podľa Jeffa sa už okolo pol deviatej začínajú tvoriť rady. Spomínaný turista sa vraj vždy postaví na svoje miesto o 8.55, pripravený ako bežec na štarte pretekov.
Podľa webu BelfastLife stojí noc v tomto hoteli približne 131 libier, čo je asi 150 eur, na osobu. „Je to každý deň rovnaké. Hotel je výborný, ale ráno je to nočná mora,“ dodal Jeff.
