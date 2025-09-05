Obľúbená postava je späť. Herec z Dunaja, k vašim službám prezradil, ako to bude ďalej s jeho vzťahom s Alenkou

Foto: TV Markíza

Jana Petrejová
Dunaj k vašim službám
Skvelá správa pre divákov.

Celé leto čakali diváci s napätím na novú sériu rodinnej dobovej ságy. Ako bude vyzerať rozuzlenie dramatického záveru jarnej sezóny? Markíza im pomaly a postupne dávkuje odpovede na ich zvedavé otázky, vrátane toho, či Alenka a Michal ešte dostanú šancu na spoločný život. Hoci to ešte nie je jasné, keďže seriál sa začal pred pár dňami, samotný herec, ktorý stvárňuje kňaza Michala, prezradil viac. 

Fanúšikovia opäť sledujú osudy svojich obľúbených postáv. Stálicou v Dunaji, k vašim službám je herečka Lesana Krausková, ktorá hrá šikovnú návrhárku a vedúcu oddelenia módy Alenu Valentovú. Nemala príliš šťastie v láske, no iskierka nádeje prišla pri seminaristovi Michalovi Belanovi, ktorého sa zhostil muzikálový herec Peter Pecha. Michal však musel utiecť do Vatikánu, kde sa schovával, no zdá sa, že ich vzťahu nie je koniec, ako načrtol sám umelec v rozhovore pre Topky.

Viac z témy Dunaj k vašim službám:
1.
Ukázala sa v podobe, aká sa len tak nevidí. Herečka z Dunaja, k vašim službám vyrazila dych záberom, ktorý nik nečakal
2.
Je nepoučiteľná? Situácia z predošlých sérií sa zopakuje a Dunaj, k vašim službám zahrá divákom poriadne na nervy
3.
Prežila nepríjemné leto. Herečka z Dunaja, k vašim službám prehovorila o hrozivom úraze, čo sa stalo?
Zobraziť všetky články (232)

Bude to medzi nimi fungovať?

Herec miluje hudbu, vyštudoval Janáčkovu akadémiu múzických umení v Brne a učil sa balet, jazz, modernu. To znamenalo kolotoč tvrdých tréningov, ktoré zahŕňali tanec, hranie a spev. Hoci v muzikálovom svete je ako doma, miluje to aj za kamerami na pľaci, kde sa aktuálne presunul vďaka dobovému seriálu. Bolo otázne, či sa jeho postava vráti, no teraz je už jasné, že romantický príbeh s Alenkou bude pokračovať.

„Ten vzťah medzi Michalom a Alenkou bol taký silný, že vydržal napriek tomu, že Michal bol odcestovaný. Dúfam, že to, že sa spolu vrátia, už nebude horšie, tak uvidíme. Nemôžem prezradiť veľa… Žiadny vzťah nie je stále len pozitívny, vždy sú tam nejaké prekážky a my ich budeme musieť prekonať. No o to to bude zaujímavejšie,“ uviedol tajomne a s úsmevom na perách.

Aj keď herec pre natáčanie cestuje často z Prahy, kde býva, do Bratislavy, vôbec mu to nevadí. „Milujem tú partiu, milujem produkčný tím, kolegov hercov… Mám ich veľmi rád a rád mením pracovné prostredie. Keď už je človek unavený v Prahe, môžem odísť do Bratislavy. Je to také pestré,“ pokračuje nadšený herec, ktorý žije u našich západných susedov so svojou manželkou.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Prelomila mlčanie o svojich šoférskych začiatkoch. Priznanie Adely Vinczeovej mnohých odrovná, dlho nevedela jednu vec

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Dcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robilaDcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robila
Katka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapiloKatka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapilo
Spal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny strojSpal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny stroj
Za obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vecZa obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vec
Nikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániťNikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániť
Dcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetokDcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetok
Toto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálomToto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálom
Jana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuseJana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuse
Najväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrťNajväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrť
Navštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dychNavštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dych
Ľudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popieraĽudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popiera
Zo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokochZo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokoch

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac