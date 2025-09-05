Obľúbená postava je späť. Herec z Dunaja, k vašim službám prezradil, ako to bude ďalej s jeho vzťahom s Alenkou

Celé leto čakali diváci s napätím na novú sériu rodinnej dobovej ságy. Ako bude vyzerať rozuzlenie dramatického záveru jarnej sezóny? Markíza im pomaly a postupne dávkuje odpovede na ich zvedavé otázky, vrátane toho, či Alenka a Michal ešte dostanú šancu na spoločný život. Hoci to ešte nie je jasné, keďže seriál sa začal pred pár dňami, samotný herec, ktorý stvárňuje kňaza Michala, prezradil viac.
Fanúšikovia opäť sledujú osudy svojich obľúbených postáv. Stálicou v Dunaji, k vašim službám je herečka Lesana Krausková, ktorá hrá šikovnú návrhárku a vedúcu oddelenia módy Alenu Valentovú. Nemala príliš šťastie v láske, no iskierka nádeje prišla pri seminaristovi Michalovi Belanovi, ktorého sa zhostil muzikálový herec Peter Pecha. Michal však musel utiecť do Vatikánu, kde sa schovával, no zdá sa, že ich vzťahu nie je koniec, ako načrtol sám umelec v rozhovore pre Topky.
Bude to medzi nimi fungovať?
Herec miluje hudbu, vyštudoval Janáčkovu akadémiu múzických umení v Brne a učil sa balet, jazz, modernu. To znamenalo kolotoč tvrdých tréningov, ktoré zahŕňali tanec, hranie a spev. Hoci v muzikálovom svete je ako doma, miluje to aj za kamerami na pľaci, kde sa aktuálne presunul vďaka dobovému seriálu. Bolo otázne, či sa jeho postava vráti, no teraz je už jasné, že romantický príbeh s Alenkou bude pokračovať.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
„Ten vzťah medzi Michalom a Alenkou bol taký silný, že vydržal napriek tomu, že Michal bol odcestovaný. Dúfam, že to, že sa spolu vrátia, už nebude horšie, tak uvidíme. Nemôžem prezradiť veľa… Žiadny vzťah nie je stále len pozitívny, vždy sú tam nejaké prekážky a my ich budeme musieť prekonať. No o to to bude zaujímavejšie,“ uviedol tajomne a s úsmevom na perách.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Aj keď herec pre natáčanie cestuje často z Prahy, kde býva, do Bratislavy, vôbec mu to nevadí. „Milujem tú partiu, milujem produkčný tím, kolegov hercov… Mám ich veľmi rád a rád mením pracovné prostredie. Keď už je človek unavený v Prahe, môžem odísť do Bratislavy. Je to také pestré,“ pokračuje nadšený herec, ktorý žije u našich západných susedov so svojou manželkou.
Nahlásiť chybu v článku