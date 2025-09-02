Prelomila mlčanie o svojich šoférskych začiatkoch. Priznanie Adely Vinczeovej mnohých odrovná, dlho nevedela jednu vec

Foto: Instagram.com/viktorvincze

Jana Petrejová
Zaspomínala si na svoje študentské časy.

Je úplne bežné, a stáva sa to pomerne často, že vzrušenie zo šoférovania vystrieda strach. Keď človek drží v rukách svoj vytúžený vodičský preukaz, ide o neopísateľný pocit a to už ani nie je reč o tom, ak si zadováži svoje prvé auto. Príde však rešpekt, aj keď adrenalín nakoniec zvíťazí. A kým mnohí sa spočiatku zdráhajú sadnúť si za volant a zbierajú odvahu, zdá sa, že známa moderátorka s tým nemala žiadny problém. 

Opatrnosť na cestách by mala byť vždy samozrejmosťou. U tých mladších, ktorých čakajú prvé hodiny šoférovania, to platí dvojnásobne, preto sú zvyčajne aj pomalší. Vyzerá to však tak, že Adela Vinczeová vo svojich šoférskych začiatkoch dokázala slušne pridať plyn. Aspoň tak to vyznie z jej rozhovoru so študentami Súkromného gymnázia Felix, ktorí ju vyspovedali v rôznych témach.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Viktor Vincze (@viktorvincze)

Vyzeralo to ako na naháňačke

Mamička adoptívneho synčeka Maxíka zalovila v pamäti a na chvíľu sa vrátila do mladších čias, keď si robila vodičák a dostala svoje prvé auto. „Už som pomaly na to aj zabudla. Robila som vodičák v Bratislave a z teórie som dostala otázku, keď som robila skúšky, že ako funguje karburátor a to je všetko, čo si pamätám,“ rozpamätala sa moderátorka šou Trochu inak s Adelou.

Dokonca si zaspomínala i na jednu vtipnú príhodu. Niečo podobné zrejme zažil každý začiatočník. „Myslím si, že mi to išlo celkom dobre. Potom, keď som mala prvé auto, ojazdeného Nissana, polovicu som si našetrila a polovicu dali naši, išla som prvýkrát na tom aute a hneď som ho úplne oškrela, lebo som išla do pravého uhla do garáže,“ vyšla s pravdou von o svojej skúsenosti so šoférovaním.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Viktor Vincze (@viktorvincze)

Hovorí sa, že človek sa najlepšie naučí vtedy, keď je hodený do vody. Týka sa to aj Adely, ktorá vraj spočiatku netušila o jednej veci a celý čas to vďaka tomu robila zle. Pre ostatných to muselo vyzerať zvláštne. „Jazdila som na ňom aj do školy a dosť dlho som nevedela, že sa do zákruty podraďuje. Takže ja som kontinuálne išla na štvorke. Vyzeralo to, že sa s niekým naháňam. V tých zákrutách to bolo celkom drsné,“ dodala manželka Viktora Vinczeho.

