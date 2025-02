Obľúbená herečka z Dunaja prekvapila názorom na svadbu. Barbora prezradila, ako vníma dnešné vzťahy

Barbora Chlebcová, ktorá sa preslávila ako Tereza Lapšanská v seriáli Dunaj, k vašim službám, prekvapila svojich fanúšikov nielen obľúbenou postavou, ale aj netradičným pohľadom na manželstvo a vzťahy.

V podcaste Bekimovo horúce kreslo sa Barbora Chlebcová úprimne podelila o svoje plány na nadchádzajúce 40. narodeniny. A rozhodne to nebude žiadna tradičná svadba, ako by si mnohí mohli myslieť.

Svadba bez obrúčky

Barbora sa zatiaľ nevydala a ani v budúcnosti to neplánuje. „Keď som bola mladšia, snívala som o tom, že budem tortová nevesta, oblečená v bielych šatách. Ale dnes už to nevnímam ako niečo, čo by ma napĺňalo… a už by som bola aj stará nevesta,“ priznala herečka.

Hoci v minulosti by si svadbu s obradom a tradičnými šatami vedela predstaviť, dnes je viac skeptická. „A vydávať sa v kostýmčeku? To si neviem predstaviť,“ zasmiala sa Barbora, pričom jej slová naznačili, že nie všetky tradičné očakávania ohľadom svadby sú jej blízke. Napriek tomu jej prístup k životu a vzťahom ukazuje, že má rada veci, ktoré sa dejú jej vlastným, jedinečným spôsobom.

Svadba po svojom