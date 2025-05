Obľúbená dovolenková destinácia Slovákov zavádza nové pravidlá: Toto sa ľuďom páčiť nebude, no môže im to zachrániť život

Ak sa človek ide kúpať do mora, mal by rátať s tým, že tam žijú aj živočíchy, ktoré môžu spôsobiť nepríjemné poranenia, vrátane žralokov. Tie v posledných rokoch v Egypte spôsobili už aj niekoľko úmrtí. Destinácia preto mení zákony.

Ministerstvo vydalo súhrn pokynov

Ako informuje web CNN Prima News, egyptské ministerstvo životného prostredia vydalo súhrn pokynov, ktoré majú zredukovať riziko, že dôjde k nepríjemnému stretu so žralokom. Rozhodlo sa konať po tom, ako došlo k niekoľkým incidentom s fatálnymi následkami.

Minulý rok po útoku žraloka zomrel 49-ročný Talian. Pravdepodobne chcel so synom hľadať delfíny a plávali za bóje. Muža ale prekvapil žralok, ktorý sa mu zahryzol do nohy. Turista po útoku vykrvácal. Rok predtým sa odohral ďalší smrtiaci útok, ktorému podľahol turista z Ruska.

V súčasnosti už na mnohých miestach platia prísne pravidlá, ktoré majú ľudí ochrániť a ministerstvo ich teraz ukotvilo v zákone. Každoročne sa totiž do Červeného mora prídu vykúpať milióny ľudí z rôznych kútov sveta. Informácie o tom, ako sa môžu turisti chrániť, dostanú vždy pred sezónou aj hotely a potápačské centrá. Pravidelne ľudí informujú a varujú aj delegáti.

Žiadne lesklé plavky ani doplnky

Návštevníci si môžu všimnúť označenie miest, kde je voda hlbšia ako dva metre, ale aj strážne veže. Zakázané je tiež individuálne plávanie mimo vyznačených miest, ako aj nosenie lesklých doplnkov do vody. Vhodné nie je nosiť ani lesklé plavky.

Ak idete na výletnú loď, individuálne šnorchlovanie a potápanie nepripadá do úvahy. Plávaniu v mori by sa mali vyhnúť poranení ľudia. Platí tiež zákaz kúpať sa v oblastiach, kde prebieha rybolov. Neodporúča sa tiež plávať pri východe alebo pri západe slnka.

Zakázané je tiež vyhadzovať z lodí akýkoľvek odpad. Mohlo by to totiž žraloky prilákať bližšie k pobrežiu. Kedysi žraloky prilákali lode prevážajúce dobytok. Posádka uhynuté zvieratá jednoducho hádzala do mora.