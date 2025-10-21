Obloha sa zatiahne a teploty padnú: Čaká nás daždivý týždeň, bez dáždnika ani na krok. V týchto oblastiach má aj snežiť

Ešte včera to vyzeralo ako malý zázrak. Teplé slnko, modrá obloha a pocit, že jeseň sa predsa len rozhodla byť milá. No stačil jeden deň a Slovensko sa premenilo na chladné, sivé a vlhké miesto, kde máte chuť zaliať si čaj a nechať všetky plány tak.
Ako informujú iMeteo a Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), všetko má na svedomí výšková brázda nižšieho tlaku vzduchu, ktorá vytlačila tlakovú výš a spolu s ňou aj posledné lúče slnka. Od juhozápadu k nám teraz prúdi vlhký vzduch a s ním aj jesenná realita v plnej sile. Mrholenie, vietor, chlad a obloha, ktorá sa ani na chvíľu neotvorí.
Ráno vás privítala hmla a mrholenie
Ak ste dnes ráno otvorili okno a privítal vás ostrý chlad a nepríjemná vlhkosť, nezdalo sa vám to. Ráno sa na viacerých miestach objavili hmly a drobný dážď, ktorý sa len tak ľahko neskončí. SHMÚ hlási, že bude prevažne oblačno až zamračené, a ak sa niekde aj objaví kúsok svetla, bude to len na krátky okamih.
Najhoršie to vyzerá v Banskobystrickom kraji, kde má pršať častejšie. A ak sa vyberiete do hôr, možno vás prekvapí aj sneh. Na hrebeňoch Tatier môže pribudnúť až päť centimetrov, takže áno, zima sa pomaly, ale isto blíži.
Teploty, ktoré by človek najradšej ignoroval
Cez deň sa teploty vyšplhajú len na +4 až +10 °C, čo rozhodne nie je hodnota, ktorá by človeka motivovala ísť von. O niečo lepšie bude len na západe, v častiach Žilinského kraja a na Zemplíne, kde sa môže otepliť na +10 až +16 °C. Na horách vo výške 1500 metrov bude len okolo +3 °C, takže ak tam plánujete výlet, pripravte si hrubé rukavice a veľa trpezlivosti.
Západ a sever krajiny dnes čaká juhovýchodný vietor s rýchlosťou 10 až 30 kilometrov za hodinu, no občas sa rozfúka ešte viac, až do 60 kilometrov za hodinu. A ak máte pocit, že pri takomto počasí je všetko chladnejšie, máte pravdu. Vietor pocitovú teplotu ešte viac zrazí a vonku sa budete cítiť ako uprostred novembra. Na horách bude vietor ešte silnejší a nepríjemnejší. Dnes sa tam o romantickej túre v jesenných farbách určite hovoriť nedá.
Zrážok nebude veľa, najviac do 4 milimetrov, ojedinele okolo 7 milimetrov, ale kvôli neustálej oblačnosti sa bude zdať, že prší celý deň. Nebude to dramatický dážď, len nekonečné mrholenie. Ak neznášate chlad a sychravo, dnes je ten deň, keď budete mať chuť zostať doma, zapáliť si sviečku a predstierať, že vonku svet neexistuje.
V stredu pôjde teplota hore, ale obloha ostane pochmúrna
Po utorkovom splíne príde streda, ktorá síce nebude slnečná, ale aspoň trochu milosrdnejšia. SHMÚ uvádza, že po prednej strane tlakovej níže, ktorá sa rozprestiera severne od Britských ostrovov, začne do našej oblasti prúdiť teplejší a vlhký vzduch od juhozápadu. Obloha však ostane väčšinou oblačná až zamračená, len miestami sa počas dňa môže ukázať aj menej oblakov.
Miestami, najmä na strednom Slovensku, treba opäť počítať s mrholením alebo slabým dažďom. Ojedinele sa môže vyskytnúť aj hmla. V noci sa teplota bude pohybovať medzi +10 a +5 °C, v údoliach môže klesnúť na približne +3 °C. Cez deň sa však konečne mierne oteplí, teploty dosiahnu +10 až +15 °C, v niektorých dolinách bude o niečo chladnejšie, no na juhozápade môže byť aj do +18 °C.
Vietor sa trochu utíši. Väčšinou bude bezvetrie alebo len slabý juhovýchodný vietor s rýchlosťou 5 až 25 kilometrov za hodinu. Aj keď sa slnko stále bude skrývať, streda prinesie aspoň pocit, že nie všetko je stratené. Ak sa vám v utorok zdalo, že jeseň je len synonymom depresie, streda vám možno dá malú iskru nádeje, že ešte niekedy bude teplo.
Nahlásiť chybu v článku