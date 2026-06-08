Gašpar, Bödör či Kováčik už dorazili na súd: V kauze Očistec pribudla aj ďalšia obžaloba

Obvinený Tibor Gašpar počas pojednávania v kauze Očistec

Foto: SITA/Jakub Julény

Nina Malovcová
SITA
Na súd dorazili známe mená, proces je naplánovaný až do februára 2027.

Dnes sa má na pracovisku Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici na druhý pokus začať súdny proces v kauze Očistec týkajúcej sa údajnej zločineckej skupiny vo vedení polície. Ako vyplýva z rozpisu pojednávaní súdu, vo veci je vytýčených celkovo 32 termínov hlavného pojednávania až do februára 2027.

Podľa informácií Denníka N už na súd v ranných hodinách dorazili viacerí obžalovaní vrátane Tibora Gašpara, Norberta Bödöra, Róberta Krajmera a Dušana Kováčika. Advokát Marek Para uviedol, že na úvod by mala zaznieť obžaloba, ku ktorej sa následne vyjadria jednotliví obžalovaní.

Proces sa zároveň začína v deň, keď sa neuskutoční plánovaná schôdza parlamentu. Medzi obžalovanými je totiž aj podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar, ktorý si tak nemusel riešiť prípadnú kolíziu medzi účasťou na súde a rokovaním poslancov. Predseda parlamentu Richard Raši však podľa Denníka N odmietol, že by zrušenie schôdze súviselo práve s kauzou Očistec.

Pribudla aj obžaloba bývalého policajta

Prokurátor bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry podal ešte v decembri 2021 na ŠTS obžalobu pre celkovo 20 skutkov. Začiatok procesu najskôr zdržali napríklad námietky zaujatosti voči sudcom zo strany obžalovaných. Po ich vyriešení mal súd začať prípad prejednávať v máji, nakoniec však rozhodol o pripojení ďalšej obžaloby.

Tá sa týka bývalého policajta Romana Stahla, pôvodne stíhaného v rámci kauzy Ezechiel 7. V rámci kauzy Očistec sú obžalovaní bývalý policajný prezident a súčasný podpredseda parlamentu Tibor Gašpar, bývalý riaditeľ národnej kriminálnej agentúry Peter Hraško, bývalý šéf Národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernard Slobodník, nitriansky podnikateľ Norbert Bödör, bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, bývalý šéf protikorupčnej jednotky NAKA Róbert Krajmer, bývalý prezident finančnej správy František Imrecze a policajní funkcionári Milan Mihálik a Marián Zetocha.

Obžalovaný je v tomto prípade aj podnikateľ Boris Trantalič. „Skutky boli právne kvalifikované ako zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, korupčné trestné činy, trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa a ďalšie. Rozsah obžaloby je 181 strán, vyšetrovací spis obsahuje 46 zväzkov, celkovo vyše 18 500 strán,“ uviedla v decembri 2021 bývalá špeciálna prokuratúra.

Viacerí aktéri už čelili rozsudkom v iných kauzách

Zároveň doplnila, že trestné veci viacerých ďalších obvinených boli vylúčené na samostatné trestné konanie. Spomedzi obžalovaných sa k trestnej činnosti v iných trestných veciach priznali František Imrecze a Bernard Slobodník, ktorí boli odsúdení v rámci dohôd o vine a treste. Dušan Kováčik bol zase pôvodne právoplatne uznaný za vinného z korupcie, dovolací senát Najvyššieho súdu SR však rozsudky zrušil. V ďalšej korupčnej veci je Kováčik uznaný za vinného zatiaľ neprávoplatne.

Obvinený Tibor Gašpar počas pojednávania v kauze Očistec
Foto: SITA/Jakub Julény

Podnikateľ Bödör zase čelí obžalobám v kauze Dobytkár, ako aj v ďalšej korupčnej trestnej veci, ani jedna však zatiaľ nebola ukončená. Marián Zetocha bol zase neprávoplatne oslobodený vo veci nezákonných lustrácií. Mimo hlavného procesu v kauze Očistec už bol odsúdený napríklad bývalý vyšetrovateľ NAKA Marián Kučerka. Expolicajti Pavol Vorobjov, Vladimír Bisták, Milan Žáčik a Ivan Bobocký zase priznali vinu v rámci dohôd o vine a treste.

S kauzou je spájaný aj bývalý šéf daňových kriminalistov Ľudovít Makó, ktorý bol vyčlenený na samostatné konanie. Pokiaľ ide o obžalobu na Romana Stahla, ktorá bola ku kauze Očistec pripojená, týka sa založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a troch samostatných skutkov prijímania úplatku spojených s kauzami Doprastav, Váhostav a Technopol.

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