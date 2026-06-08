Ľudí v nitrianskom regióne vystrašila žihadlovka, je väčšia ako sršeň: Nesmiete ju zabíjať, je chránená

Žihadlovka obrovská

Foto: Profimedia

Lucia Mužlová
TASR
Žihadlovka obrovská patrí medzi najväčších blanokrídlovcov žijúcich v Európe a je výrazne väčšia ako sršeň.

Obyvatelia Šale v poslednom období poslali na mestský úrad viaceré podnety na výskyt veľkého a nápadne sfarbeného hmyzu. Ako po ich preverení informovala radnica, ide žihadlovku obrovskú, ktorá je pre človeka neškodná.

Tento hmyz je na Slovensku zákonom chránený a zaradený do kategórie ohrozený druh s vysokou spoločenskou hodnotou. Tá je vyčíslená na 200 eur. „Jej zvýšený výskyt v posledných rokoch súvisí s klimatickou zmenou, keďže tento druh sa pôvodne vyskytoval prevažne v Stredomorí a postupne sa rozširuje aj na sever Európy. Z tohto dôvodu nie je možné jej hniezda svojvoľne odstraňovať ani do nich akokoľvek zasahovať bez súhlasu orgánov ochrany prírody,“ zdôraznil mestský úrad.

Žihadlovka obrovská
Foto: TranquilleGoupil, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Žihadlovka obrovská patrí medzi najväčších blanokrídlovcov žijúcich v Európe a je výrazne väčšia ako sršeň. Práve jej rozmery a kontrastné sfarbenie v ľuďoch často vzbudzujú obavy. „Podľa odborníkov sa však voči človeku nespráva útočne. Dospelé jedince sa živia výhradne nektárom a peľom, takže neohrozujú ani iný hmyz, ani potraviny vystavené v exteriéri na rozdiel od ôs či sršňov. Pri zachovaní bežného odstupu nepredstavuje žiadne riziko pre dospelých ani pre deti,“ vysvetlila radnica.

Odborníci varujú pred nebezpečnými húsenicami

Ako sme vás informovali, predstavitelia obce Klaj v Malopoľskom vojvodstve pri hranici so Slovenskom upozornili na výskyt húseníc priadkovčeka dubového (Thaumatopoea processionea), ktorého rozšírenie v poslednom období evidujú aj viaceré štáty západnej Európy. Kontakt s húsenicami môže predstavovať zdravotné riziko pre ľudí, ale aj pre zvieratá.

Predstavitelia samosprávy uviedli, že nebezpečenstvo nepredstavuje dospelý motýľ, ale jeho húsenice. Tie sú od vyliahnutia pokryté jemnými jedovatými chĺpkami, ktoré sa môžu šíriť vzduchom a vyvolať alergické reakcie, podráždenie kože či problémy s dýchaním.

Výskyt priadkovčeka v Poľsku zaznamenali už aj počas predchádzajúcich rokov. Miestne úrady už skôr informovali o jeho prítomnosti v Kujavsko-pomoranskom a Veľkopoľskom vojvodstve. Obyvatelia by sa podľa upozornenia mali vyhýbať kontaktu s húsenicami a miestam ich výskytu. Riziko môžu predstavovať aj voľne sa šíriace chĺpky, ktoré sa dostávajú do okolia z hniezd vytváraných na duboch.

Výskyt húsenice bol podľa portálu Atlas škodcov zaznamenaný aj na Slovensku. Lesnícka ochranárska služba LOS Banská Bystrica na hniezda upozornila na sociálnej sieti ešte počas minulého roka. Upozornila, že riziko môžu predstavovať dokonca aj staré opustené hniezda so zvlečkami. Ak ich uvidíte, nedotýkajte sa ich preto.

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