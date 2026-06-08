Hrdá Jennifer Lopez sa podelila o úspech detí. Namiesto chvály šikovných študentov ale prišla kritika

Jennifer Lopez s deťmi

Foto: Profimedia

Dana Kleinová
Deťom speváčky sa podaril nevídaný úspech, no kritici tvrdia, že je nezaslúžený.

Panuje presvedčenie, že deti známych osobností to majú v živote ľahšie. Ich rodičia totiž majú dostatok peňazí na to, aby im mohli zabezpečiť všetko, čo potrebujú, a otvoriť im dvere do sveta. Mnoho „nepo babies“, ako ich označujú, pritom časom vstúpi do rovnakej pracovnej sféry ako ich rodič a potom musia ukázať, že majú skutočne talent a nielen známosti. Ich úspechy sú totiž posudzované prísnejšie.

Nedávno sa o tom presvedčili aj deti Jennifer Lopez, hoci tie nezažili úspech v umeleckom svete, ale predviedli ich študijné výsledky a roky driny pri učení. Hrdá mama sa totiž v rozhovore pre ExtraTV podelila o správu, že jej 18-ročné dvojičky prijali hneď na niekoľko vysokých škôl. Na tom by nebolo nič zlé, ak by, ako si všimol portál Buzzfeed, nepovedala aj to, že dostali štipendium, čo vyvolalo obrovské debaty na sociálnych sieťach.

Jennifer Lopez počas rozhovoru
Foto: Profimedia

Dostali štipendium a ľudia sú z toho pobúrení

Keď J.Lo hovorila o plánoch svojich detí po skončení strednej školy, prezradila, že obe jej dvojčatá – ktoré má s bývalým manželom Marcom Anthonymprijali na všetkých päť vysokých škôl, na ktoré sa hlásili, a obe získali štipendium.

„Som taká hrdá na to, že si stanovili ciele,“ začala. „Oboch ich prijali na všetkých päť škôl, na ktoré sa hlásili. Obaja dostali štipendium… Každý z nich dostal štipendium na školu. A ja som jednoducho mala pocit, že naozaj tvrdo pracujú.“

„Videla som, ako tvrdo makali už od čias, keď… viete, keď škola začína byť vážna, v piatej triede, a oni proste makali,“ pokračovala. „Majú ADHD, takže sa potrebujú učiť inak. Boli tam aj ťažké chvíle a prekážky a ja som na nich nesmierne hrdá, pretože urobili to, čo povedali, že urobia, a sú to dobrí ľudia.“

Jennifer Lopez s deťmi
Foto: Profimedia

Vyjadrenia speváčky rýchlo upútali záujem internetu, pričom viacerí ľudia tvrdili, že to, že deti dvoch multimilionárov dostanú finančnú pomoc, pôsobí v dnešnej ekonomickej situácii nevkusne. „Je pekné, že ich prijali, ale to sú o dve štipendiá menej pre deti/rodiny, ktoré finančnú pomoc skutočne potrebujú,“ uviedol jeden z používateľov.

„Moja úplne prvá myšlienka, keď som to čítal, bola: ‚Načo preboha potrebujú DETI J.LO štipendiá????‘“ pýtal sa niekto, zatiaľ čo ďalší používateľ reagoval podobne: „Načo dopekla potrebujú štipendiá? Zaplať tým deťom školné.“

Niektorí ľudia zároveň kritizovali Lopez za to, že sa vôbec týmto pochválila. „Oznámiť toto v dnešnej ekonomike je teda niečo. Zdá sa, že každý deň nejaká nová celebrita ukazuje, ako veľmi je odtrhnutá od reality,“ uviedol jeden človek, zatiaľ čo iný napísal: „Nechutné chvastanie. Mala by brať ohľad na situáciu.“

Nemuseli o ne žiadať

Uprostred celej tejto diskusie sa však mnohí ľudia postavili na obranu J.Lo a pripomenuli ostatným, že prospechové štipendiá (založené na zásluhách) sa budúcim študentom často ponúkajú automaticky na základe ich úspechov.

„Hoci mi myšlienka ponúkať peniaze bohatým príde nechutná, ak im prijímacia komisia ponúkla peniaze za prospech, finančná núdza sa do úvahy brať nemusela. O tom sa často rozhoduje výlučne na základe študijných výsledkov študenta a niekedy sa môžu zohľadniť aj veci ako mimoškolské aktivity a podobne. Informáciu o štipendiu by som na jej mieste len tak voľne nešíril a myslím si, že to, že jej deti tie štipendiá prijali, je trochu cez čiaru,“ vysvetlil jeden komentujúci.

„Prospechové štipendiá majú študentov motivovať, aby si vybrali danú vysokú školu, z čoho potom škola profituje, keďže u nej študujú tí najbystrejší ľudia,“ upozornil niekto ďalší, zatiaľ čo iný používateľ uviedol: „Niektoré školy dávajú peniaze automaticky čisto na základe výsledkov testov alebo priemeru známok.“

Viacerí pritom písali, že pochybujú, že Jennifer Lopez alebo jej deti o tieto štipendiá žiadali, avšak aj oni dodávali, že tiež si myslia, že je nevhodné, aby ich prijali, keďže si štúdium veľmi jednoducho môžu dovoliť. 

Pre kontext, ako uvádza portál Education Data Initiative, jeden rok štúdia v USA stojí študenta v priemere 38 270 dolárov, čo je v prepočte 33 226 eur. Rozhodne tak nejde o lacnú záležitosť, ktorú si vie dovoliť každý.

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