Slováci sa už môžu prihlasovať: Za 1-izbový štátny nájomný byt zaplatíte 400 eur. Pozrite sa, aké sú podmienky

Ilustračná foto: TASR - Roman Hanc, Pexels

Nina Malovcová
TASR
SITA
O nájomný byt sa prihlásite online bez papierovania.

Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania pred časom spustila portál nájomného bývania, prostredníctvom ktorého záujemcovia o nájomné bývanie vybavia celý proces elektronicky. Portál slúži ako hlavná komunikačná platforma medzi záujemcami a agentúrou a umožňuje registráciu, nahrávanie dokumentov aj interaktívne sledovanie stavu jeho potvrdeného záväzného záujmu.

Ako agentúra informovala, zavedením systému reaguje na potrebu modernizácie verejných služieb a zlepšovania dostupnosti nájomného bývania.

„Naším cieľom je sprístupniť nájomné bývanie čo najširšiemu okruhu ľudí a zároveň im celý proces maximálne uľahčiť. Nový portál prináša jednoduché, prehľadné a plne digitálne riešenie, ktoré odbúrava zbytočnú byrokraciu a šetrí čas záujemcov. Vnímame ho ako dôležitý krok k tomu, aby bolo štátom podporované nájomné bývanie dostupnejšie, modernejšie a bližšie k potrebám ľudí,“ uviedla generálna riaditeľka AŠPNB Eva Lisová.

Funkcie a možnosti portálu

Portál zahŕňa privátnu zónu pre záujemcov, elektronické formuláre, notifikačný systém či administrátorské rozhranie pre zamestnancov. Záujemcom o štátom podporované nájomné bývanie umožňuje sledovať stav procesu, prijímať notifikácie, registrovať záväzný záujem o izbovosť v konkrétnom projekte, bezpečne nahrávať dokumenty či komunikovať s agentúrou.

Riešenie zároveň umožňuje integrácie s existujúcimi systémami verejnej správy a spĺňa požiadavky na bezpečnosť a ochranu osobných údajov. Navrhnuté je tak, aby bolo v budúcnosti rozšíriteľné o ďalšie služby a funkcionality. Pre záujemcov o nájomné bývanie je zároveň k dispozícii inštruktážne video, ktoré im krok po kroku priblíži postup, ako si vytvoriť používateľský účet a prihlásiť sa na portál nájomného bývania.

Podmienky pre získanie nájomného bývania

“Štátom podporované nájomné bývanie je určené pre každého, kto spĺňa kritériá stanovené zákonom a nariadením vlády. Postavenie nájomcu môže získať fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov s trvalým, prechodným alebo iným obdobným pobytom na Slovensku. Diskvalifikačným kritériom je, ak je záujemca evidovaný ako dlžník voči verejnému sektoru, je voči nemu vedená exekúcia, alebo nespĺňa príjmové limity,” vysvetlila ďalej Lisová.

Foto: Google Street View

Dôležité je tiež splniť otázku príjmu. Príjem musí byť dostatočne vysoký, aby pokryl nájomné za byt, o ktorý záujemca žiada, a životné minimum domácnosti. Príjem nesmie presiahnuť osemnásobok životného minima domácnosti, pričom táto hranica zohľadňuje počet členov a zloženie domácnosti.

Čo môže byť diskvalifikačné?

  • Záujemca je evidovaný ako dlžník voči verejnému sektoru (napr. daňový úrad, sociálna alebo zdravotná poisťovňa).
  • Záujemca je evidovaný v zozname poverení na exekúciu.
  • Záujemca nespĺňa príjmové limity (minimálny alebo maximálny príjem).

Ak záujemca nesplní hranicu minimálneho a maximálneho príjmu, považuje sa to za diskvalifikačné kritérium pre účely získania postavenia nájomcu.

Štátom podporované nájomné bývanie je nový model v oblasti bývania. Ide o štandardné nájomné byty s regulovaným nájomným. Na slovenskom realitnom trhu chýba odhadom až pol milióna bytov. Cieľom tejto aktivity štátu je umožniť získanie dostupného bývania pre ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť kúpu bytu na hypotéku, alebo platiť komerčné nájmy.

Výstavba nájomných bytov je výrazným trendom v celej západnej Európe, kde na nájomné byty pripadá minimálne 10, niekde 30 až 40 percent z celkového počtu bytov na trhu. U nás vzhľadom k iným historickým podmienkam až 90 percent ľudí býva vo vlastnej nehnuteľnosti. To spôsobuje aj sťaženú situáciu na trhu práce. Ľudia sú viac pripútaní na jedno miesto, pre vzťah k nehnuteľnosti sú menej ochotní migrovať za prácou.

Ako sa registrovať?

Ak sa chcete registrovať, urobíte tak na tejto stránke. „Vyplnením tohto formulára potvrdzujem, že mám záujem o registráciu v registri záujemcov o byty štátom podporovaného nájomného bývania, čím prejavujem nezáväzný záujem o získanie postavenia nájomcu a uzatvorenie nájomnej zmluvy v zmysle zákona č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov,“ píše sa na stránke.

Štátom podporované nájomné bývanie je určené pre každého, kto spĺňa kritériá stanovené zákonom a nariadením vlády. Postavenie nájomcu môže získať fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov s trvalým, prechodným alebo iným obdobným pobytom na Slovensku. To, či spĺňate podmienky, zistíte rovnako na stránke Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania. Nájomné si podľa preferencií môžete vypočítať tu.

Pri výpočte zistíte, aká bude maximálna suma za nájomné bývanie. Vybrať si môžete o aký typ bytu pôjde a aj to, koľko osôb bude v byte bývať. O nájomné bývanie bol minulý rok enormný záujem. Počet prihlásených Slovákov vysoko prevýšil kapacity.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
