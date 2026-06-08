Česi sa musia pripraviť na „pivný šok“: Na majstrovstvách sveta bude množstvo vecí inak

Majstrovstvá sveta vo futbale sa nezadržateľne blížia a fanúšikov delí od prvého výkopu už len zopár desiatok hodín. Tieto majstrovstvá však ani zďaleka nie sú bezproblémové a naši bratia Česi môžu dokonca zažiť pivný šok.
Česká reprezentácii sa totiž, na rozdiel od tej našej, na majstrovstvá aj dostala a na ich zápasoch bude mnoho Čechov. Naši bratia odohrajú na MS minimálne tri zápasy, a keďže konzumácia piva patrí k ich obľúbeným aktivitám na tribúnach, mnohí môžu dosť pivný šok, píše web CNN Prima News.
Na niektorých miestach si totiž poriadne priplatia, inde zas nebudú piť vôbec. V takej Atlante, kde Česi odohrajú jeden zo zápasov, je napríklad zakázaná konzumácia alkoholu na verejnosti. V USA sa navyše nemôže piť od 18 rokov, ako je to u nás, ale až od 21.
Nebude to až také drahé
Pivo však zrejme také extrémne drahé nebude. V spomínanej Atlante vyjde malé pivo na štadióne 5 dolárov (4,30 eura), veľké 9 dolárov (7,8 eura). V Guadalajare, kde hrajú Česi ďalší zápas, hrozia za alkohol na verejnosti veľké pokuty či dokonca zadržanie miestnou políciou.
Problém je aj s pitnou vodou. Keďže majú byť horúčavy, organizátori najprv dovolili ľuďom, aby si doniesli vlastnú, no napokon je všetko inak a musia kupovať predraženú na štadióne.
Problém predstavujú aj extrémne drahé vstupenky, ktoré sa pohybujú v tisícoch dolárov. Tisícka šťastných obyvateľov New Yorku bude mať šancu zakúpiť si lístok v hodnote 50 dolárov. Vstupenky pôjdu len do rúk obyvateľov mesta a budú sa distribuovať prostredníctvom náhodného výberu. Vo štvrtok to oznámil starosta mesta Zohran Mamdani po úspešných rokovaniach s prezidentom Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Giannim Infantinom.
Tisíc lístkov na štadión MetLife v susednom New Jersey sa rozdelí medzi sedem zápasov. Päť z nich budú duely základných skupín, jedno šestnásťfinále a jedno osemfinále. Vstupenky budú zahŕňať aj bezplatnú autobusovú dopravu na štadión a späť.
Medzinárodná futbalová federácia ale zrušila vstupenky na majstrovstvá sveta vydané približne 60 fanúšikom, ktorí ich získali omylom zadarmo pre chybu na webovej stránke.
Vstupenky boli „pridelené bezplatne (0 USD) v dôsledku predchádzajúceho problému s platbou počas procesu platby,“ uviedla FIFA vo štvrtkovom vyhlásení. „FIFA ľutuje chybu a akékoľvek spôsobené nepríjemnosti. Vstupenky, o ktoré si títo fanúšikovia požiadali, zostávajú rezervované a dotknutí fanúšikovia boli vyzvaní, aby zaplatili správnu sumu,“ uviedla riadiaca futbalová organizácia.
Hrozia aj štrajky
Ide o najnovšiu chybu v kontroverznom programe predaja vstupeniek na MS. Ten čelí vyšetrovaniu v New Yorku a New Jersey, či praktiky FIFA pri predaji vstupeniek porušovali zákony na ochranu spotrebiteľov.
Vstupenky s nesprávnou cenou predali prostredníctvom oficiálnej stránky šampionátu 21. mája, uviedla FIFA v e-mailovej správe kupujúcim. Tento dátum bol viac ako tri mesiace po tom, ako prezident FIFA Gianni Infantino oznámil, že všetkých 104 zápasov MS je vypredaných.
Zamestnanci štadióna SoFi v Los Angeles navyše schválili vyhlásenie možného štrajku počas svetového šampionátu vo futbale, ktorý sa začne už vo štvrtok 11. júna. Odborová organizácia Unite Here Local 11, ktorá zastupuje približne 2000 pracovníkov v oblasti občerstvenia a nápojov, požaduje zvýšenie platov a garancie, že federálni imigrační agenti nebudú mať povolený vstup na štadión.
Až 96 percent oprávnených osôb podporilo výzvu na štrajk, čo znamená, že môžu kedykoľvek opustiť pracovisko. Šampionát vo futbale sa začne vo štvrtok, prvý zápas na území USA sa uskutoční 12. júna práve na štadióne SoFi v LA.
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