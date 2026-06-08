Lotyšsko vyhlásilo letecký poplach: Vzdušný priestor narušil dron, zostrelili ho lietadlá NATO

Ozbrojené sily Lotyšska vydali varovanie pred vzdušnou hrozbou pre regióny, ktoré hraničia s Ruskom a Bieloruskom. Vzdušný priestor totiž narušil dron z Ruska, ktorý nakoniec zostrelili lietadlá NATO.
Informáciu priniesla agentúra Reuters. Obyvateľov vyzvali, aby ostali doma. Hovorca armády pre agentúru Reuters potvrdil, že išlo najmenej o jeden dron, ktorý vstúpil do lotyšského vzdušného priestoru z Ruska. Situácia nie je ničím výnimočná, drony zaznamenali už aj vo Fínsku, v Litve, v Estónsku, ale aj v Poľsku a Rumunsku.
Dron v Rumunsku zničil dom
Keďže Ukrajina stupňuje útoky na ruské prístavy v Baltskom mori, niektoré jej drony minuli svoje ciele, čo viedlo k bezpečnostným varovaniam v susedných krajinách.
Do vzdušného priestoru Rumunska ešte koncom mája vstúpil ruský dron. Bezpilotné lietadlo podľa vyhlásenia rezortu zahraničia narazilo do strechy bytového domu v meste Galati, v dôsledku čoho vypukol požiar.
Rumunské záchranné služby na sieti Facebook informovali, že dve osoby utrpeli ľahké zranenia. Dron podľa vyhlásenia zasiahol byt na desiatom poschodí, pričom explodoval celý náklad výbušnín. Evakuovaných bolo približne 70 ľudí. Požiar sa medzičasom podarilo uhasiť.
Podobná udalosť sa stala aj v piatok, no tentoraz šlo o ukrajinský dron. Ako sme vás informovali, v rumunskom čiernomorskom prístave Konstanca v piatok vybuchol námorný dron, ktorý sa používa vo vojne na Ukrajine, informovala agentúra Agerpres. K explózii podľa nej došlo na mori. Podľa nepotvrdených informácií tamojších médií boli v oblasti objavené ďalšie štyri námorné drony. Výbuch podľa zdrojov Agerpresu poničil priemyselnú halu súkromnej spoločnosti. Prípadné obete ani zranených úrady nehlásili.
Dron bol podľa ministerstva obrany nájdený v prístave neďaleko sídla Rumunskej agentúry pre záchranu ľudských životov na mori (ARSVOM) a explodoval približne o 10.30 h (9:30 h SELČ). Stalo sa to v čase, keď úrady práve objekt posudzovali. Oblasť bola vtedy izolovaná a zabezpečená. Podľa prefekta župy Konstanca Adriana-Teodora Picoiua bolo výbuch cítiť aj v približne 20 kilometrov vzdialenom prímorskom letovisku Navodari.
Ruský dron zasiahol budovu v černobyľskej bezpečnostnej zóne
Ruský dron v nedeľu skoro ráno zasiahol jednu z budov v ukrajinskom Centrálnom sklade vyhoreného jadrového paliva (CSSF) v černobyľskej bezpečnostnej zóne. Útok čiastočne zničil jednu budovu a spôsobil požiar na ploche približne 40 štvorcových metrov. Úroveň radiácie však zostala v norme. Oznámila to ukrajinská energetická firma Enerhoatom, informuje web United 24.
Požiar sa neskôr podarilo uhasiť a nikto zo zamestnancov neutrpel žiadne zranenia. Firma Enerhoatom uviedla, že v čase útoku sa v zasiahnutej budove nenachádzalo žiadne vyhorené jadrové palivo. Spoločnosť dodala, že radiácia v areáli zostáva v stanovených bezpečnostných limitoch a zodpovedné úrady situáciu naďalej monitorujú.
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