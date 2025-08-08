Oblečenie a doplnky tu nakúpite za pár eur, na jeho otvorenie čakali desiatky Slovákov. Lacný reťazec však vlani prerobil

Foto: interez.sk

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Keď írsky predajca otváral prvú slovenskú predajňu, ľudia pred ňou čakali v niekoľkometrových radoch.

Keď írsky obchodník Primark otvoril svoju kamennú predajňu v Prahe, spôsobil veľký ošiaľ. V Českej republike sa odvtedy rozšíril aj do ďalších lokalít, pričom sieť aktívne buduje tiež v Rakúsku či Poľsku. Pri svojej expanzii neobišiel ani Slovensko, konkrétne naše hlavné mesto. 

Stalo sa tak v máji 2023 v čase, keď expanziu hlásilo aj populárne nákupné centrum Eurovea. Írsky reťazec našiel svoje miesto práve v novej časti bratislavského shoppingu a vlaňajšok bol jeho prvým kompletným rokom na Slovensku.

Dnes už Primark môže bilancovať svoje hospodárske výsledky, ktoré sú už oficiálne dostupné na portáli Finstat. Ako však upozornili Hospodárske noviny, spokojnosť s minulým rokom nemusí byť taká, akú by si Íri pôvodne predstavovali.

Strata milión eur

Spoločnosť totiž na Slovensku vlani pri tržbách atakujúcich 19 miliónov eur prerobila viac ako milión eur. Zástupcovia Primarku objasnili, že zisk pred zdanením bol viac ako 70-tisíc eur, no do konečných výsledkov sa premietli aj zvyšujúce sa náklady.

Nárast nákladov za tovary a služby, ako aj účtovanie časového rozlíšenia viedlo k strate niečo vyše jedného milióna eur v danom účtovnom období,“ upresnil pre HN Maciej Podwojski, riaditeľ spoločnosti Primark pre strednú a východnú Európu.

Podwojski ešte na jeseň minulého roka pre interez uviedol, že sú s doterajším pôsobením na Slovensku spokojní. „Dopyt zákazníkov, s ktorým sme sa stretli po otvorení našej predajne v Bratislave, nám ukázal, že jedinečný vzorec spoločnosti Primark, ktorá ponúka udržateľnejšiu módu za dostupné ceny, je pre slovenských zákazníkov atraktívny a že má na tomto trhu veľký potenciál,“ skonštatoval riaditeľ.

Foto: interez

Mnohých spotrebiteľov zaujímala aj otázka možnej expanzie do ďalších miest. Primark síce deklaroval ambiciózne plány v rámci stredoeurópskeho a východoeurópskeho regiónu, no ďalšie predajne na Slovensku zrejme nechystá. „V súčasnosti nemáme žiadne informácie týkajúce sa ďalších lokalít na Slovensku, o ktoré by sme mohli podeliť,“ povedal pre HN Podwojski, pričom v podobnom duchu reagoval aj na naše otázky v októbri 2024.

Primark navyše na tuzemskom trhu zápasí so silnou konkurenciou, ktorá svoj biznis model stavia na menších a kompaktnejších predajniach. Už čoskoro navyše na Slovensko zavíta aj nemecký Woolworth, ktorý chce zamiešať kartami na trhu s diskontným tovarom.

