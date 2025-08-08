Bez práce môžu ostať tisíce Slovákov. Na alarmujúcu situáciu upozorňuje aj obrovská firma, trápia ju vysoké ceny energií

Akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová patrí medzi kľúčových zamestnávateľov na strednom Slovensku. Prácu v súčasnosti dáva viac ako dvom tisícom ľudí, a to navyše v regióne, ktorý sa nemôže pýšiť širokým portfóliom pracovných príležitostí. Priemyselný gigant vlani zaznamenal rekordnú stratu a negatívne hospodárske výsledky predpokladá aj tento rok.
Najnovšie na hroziace problémy upozornila odborová organizácia OZ KOVO Železiarne Podbrezová, ktorá sa listom obrátila priamo na premiéra Roberta Fica. Informovali ho o tom, že situácia je pre železiarne, ako aj pre iné veľké priemyselné podniky, alarmujúca, pričom má hroziť zánik stoviek, ba až tisícov pracovných miest.
„Bez strategickej podpory zo strany štátu môže dôjsť nielen k oslabeniu priemyselnej výroby, ale aj k sociálnym otrasom, ktoré pocíti celá spoločnosť,“ uvádza v liste OZ KOVO. Na situáciu upozornil portál MY Bystrica, ale tiež Hospodárske noviny.
Chrbtová kosť Horehronia
Na zlý stav už v uplynulej dobe upozorňovalo aj vedenie železiarní na čele s Vladimírom Sotákom. Obchodný riaditeľ spoločnosti uviedol, že hospodársky výsledok za súčasný rok bude, podobne ako vlani, negatívny. Nepredpokladá sa síce prekonanie rekordnej straty, no priemyselný gigant upozorňuje, že v súčasnej klíme dokáže prežiť maximálne tri roky.
Veľký zamestnávateľ sa teraz spolieha na vládu, ktorú aj odborári žiadajú o prijatie adekvátnych opatrení súvisiacich najmä s cenami energií. Tie sú pre mnohých výrobcov likvidačné. Pri železiarňach navyše ide o zamestnávateľa, ktorý je takpovediac chrbtovou kosťou horehronského regiónu. Ten tamojším obyvateľom neponúka veľa iných pracovných príležitostí a je náročné si predstaviť situáciu, v rámci ktorej by skutočne došlo k čiernemu scenáru v podobe stoviek prepustených zamestnancov.
Kritika návrhu ÚRSO
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) navyše nedávno prišiel s plánovanou zmenou výpočtu ceny odchýlky pri odbere elektrickej energie. Štátny regulačný úrad avizoval, že takto zníži ceny elektriny v domácnostiach, no podnikatelia od začiatku uvádzali, že sa tak stane na ich úkor.
Odchýlka vzniká v momente, keď niekto dodá do sústavy alebo z nej odoberie rozdielne množstvo elektriny, než pôvodne nahlásil. V takýchto prípadoch to sústava musí kompenzovať, čo podľa regulátora tiež niečo stojí. Viaceré organizácie či kluby však hovoria o likvidačnom kroku, ktorý môže ohroziť firmy a spolu s nimi aj pracovné miesta. Zároveň, zmena výpočtu pri odchýlke vraj zníži konkurencieschopnosť Slovenska a ešte viac odradí potenciálnych investorov.
Okrem spomínaných faktorov na zamestnávateľov vplýva tiež daňové zaťaženie, rastúce mzdové náklady či diskutovaná transakčná daň.
