Exkluzívne: Bratislavčania si lacný Primark obľúbili, veci tu kúpite za pár eur. Zisťovali sme, či sa rozšíri do ďalších miest

Keď v máji minulého roka otváral Primark svoju prvú slovenskú predajňu v bratislavskom nákupnom centre Eurovea, pred vstupom netrpezlivo čakali desiatky ľudí. Pražské šialenstvo sa síce nezopakovalo, no zákazníci dali aj v nasledujúcich dňoch najavo, že o takéto koncepty obchodov majú záujem. Kým Action, predávajúci zmiešaný tovar, sa expresne rozšíril po celom Slovensku, írsky Primark sa z Bratislavy „nepohol“.

Pochopiteľne, stratégia holandského reťazca a jeho koncept predajne je od Primarku odlišný, no po hlavnom meste očakávali expanziu aj iné domáce metropoly. Írsky reťazec je vo svete medzi bežnými spotrebiteľmi obľúbený, aj keď sa už neraz musel potýkať s kauzami či problémami. Tak či onak, bratislavská predajňa sa teší záujmu Slovákov, čo sa nám neraz potvrdilo pri osobnej návšteve nákupnej zóny Eurovea.

Spokojní sú aj zástupcovia spoločnosti, ktorí pre interez deklarovali úspešné etablovanie na slovenskom trhu. „Dopyt zákazníkov, s ktorým sme sa stretli po otvorení našej predajne v Bratislave, nám ukázal, že jedinečný vzorec spoločnosti Primark, ktorá ponúka udržateľnejšiu módu za dostupné ceny, je pre slovenských zákazníkov atraktívny a že má na tomto trhu veľký potenciál,“ povedal Maciej Podwojski, riaditeľ spoločnosti Primark pre strednú a východnú Európu.

Ako ďalej doplnil, medzi najpredávanejšie produkty patria dámske doplnky a obuv, no úspešný je aj licencovaný sortiment so známymi spoluprácami. Nakoľko Primark vyjadril doterajšiu spokojnosť s pôsobením na slovenskom trhu, zaujímalo nás, či sa chystá otvárať aj ďalšie predajne. V tomto smere riaditeľ naznačil, že nad expanziou uvažujú, no na konkrétnejšie detaily si budeme musieť počkať.

„V regióne strednej a východnej Európy máme ambiciózne plány v oblasti rastu a vždy sa snažíme hľadať nové príležitosti na expanziu aj na našich existujúcich trhoch, no v súčasnosti nemáme žiadne informácie týkajúce sa ďalších lokalít na Slovensku, ktoré by sme mohli zdieľať,“ dodal Podwojski. Podľa všetkého sa tak zdá, že na lacný tovar írskeho predajcu si ďalší Slováci ešte budú musieť počkať.