Eurovea 2 oficiálne otvorila: Plačkovej kaviareň nás prekvapila, Primark spôsobil ošiaľ. Veci tam kúpite od jedného eura

25. mája sa nedočkaví nakupujúci dočkali sľubovaného rozšírenia shopping centra Eurovea. Obrovské lákadlo predstavoval írsky fast-fashion reťazec Primark, no najväčšiu slovenskú predajňu otvoril aj americký gigant Nike a na výrazné zľavy lákal tiež HalfPrice. Občerstvenie v novej pasáži ponúka napríklad aj kaviareň známej influencerky Zuzany Plačkovej.

V článku sa dozviete: ako to vyzeralo na otvorení Eurovey 2;

ktoré nové prevádzky sme navštívili;

čo nás prekvapilo;

ako sa Slováci správali v preplnenom Primarku.

Dvojpodlažný Primark otvorili veľkolepo

Príchod do nákupného centra bol pomerne pokojný, nakoľko hovoríme o bežnom pracovnom dni. Cez „starú“ pasáž sme sa dostali do čerstvo otvorenej prístavby, ktorá už z diaľky lákala hlasnou hudbou. Tá prichádzala z Primarku, ktorý si, takpovediac, ukradol celú show pre seba. Napriek tomu, že okrem írskeho reťazca otvárali aj ďalšie zvučné mená, obrovské rady sa tvorili len pred ním.

Pár ľudí sa nachádzalo pred HalfPrice, niekoľko mládencov čakalo pred Nike a azda druhým najväčším lákadlom bola kaviareň Black Garden Zuzany Plačkovej, kde už od otvorenia sedelo pomerne dosť ľudí. Po krátkom okruhu sme sa vrátili k Primarku, kde sme od zamestnancov získali ako pozornosť tašku, a tiež nákupný košík. Slávnostné otvorenie ľuďom spríjemnili tancujúci zamestnanci s dobrou náladou, ktorí vítali každého zákazníka vo vytvorenom koridore.

Predajňa Primark má dve podlažia a je skutočne priestranná, podobne ako vo Viedni či v Prahe. Ako sme informovali už v doobedňajšom článku, ľudia vzali lacné oblečenie útokom, veľká časť zákazníkov mala v ruke telefón a cez videohovor telefonovala so známymi, pričom im ukazovali, čo írsky reťazec ponúka.

Lacné veci, príjemný personál, drzí nakupujúci

Keďže sme len nedávno navštívili viedenský Primark, vedeli sme, čo máme očakávať. Časť sortimentu bola dokonca identická ako v spomínanej Viedni, čo platí aj o cenách. Jednoduché doplnky stoja od 1,50 eur, oblečenie nájdete už od neuveriteľných 2,00 eur, čomu v niektorých prípadoch zodpovedá aj kvalita. Problematika lacných fast-fashion reťazcov sa u nás omieľala už niekoľkokrát, no aj bratislavský Primark spôsobil doslova ošiaľ a ľudia odchádzali s plnými taškami.

Keďže išlo o otvárací deň, prítomná bola väčšina personálu, ktorá koordinovala chod v preplnenej predajni. S čistotou a profesionalitou tak musel byť každý spokojný, uvidíme, ako to bude pokračovať v najbližších týždňoch. Horšie to už bolo so zákazníkmi, ktorí sa v mnohých prípadoch správali neohľaduplne, ba až drzo. Sami sme boli svedkami prípadu, kedy starší pán doslova strčil do mladšej slečny, pretože mu „stála v ceste“.

HalfPrice lákal aj na 80 % zľavy, Nike predstavilo štýlovú predajňu

Ďalším známym reťazcom, ktorý lákal na veľké zľavy, bol HalfPrice. Taktiež rozľahlá predajňa však v porovnaní s Primarkom po otvorení zívala prázdnotou a nakupovanie tu bolo oveľa pohodlnejšie. HalfPrice ponúka oblečenie lacnejších predajcov, ale aj drahšie značky ako Guess, Tommy Hilfiger, Karl Lagerfeld či Moschino. Vysoké zľavy boli realitou len pri minime produktov a známejšie značky kúpite aj napriek zľave drahšie ako napríklad v neďalekom Parndorfe. Ak by ste tu teda hľadali oblečenie „za pár eur“, asi vás sklameme.

S dostatkom času a energie dokážete hrabaním sa v regáloch nájsť niekoľko kúskov, ktoré stoja za to. Nám sa podarilo objaviť napríklad topánky Adidas Stan Smith, ktorých cenovka sa bežne pohybuje okolo 100 eur, za prijateľných 39 eur. Podobne ako všade, aj tu sa v poobedných hodinách zvýšil počet nakupujúcich, no v priestrannej predajni sa zákazníci „stratili“ a nemuseli sme riešiť tlačenie sa v dave.