Páchajú sa kvôli nim vraždy, predávajú sa za milióny: Stradivari si tajomstvo výroby dokonalých huslí zobral do hrobu

Antonio Stradivari sa do dejín zapísal ako muž, ktorý prišiel na to, ako sa vyrábajú dokonalé husle (ale aj ďalšie hudobné nástroje). Počas svojho života tajomstvo dokonalosti nikomu neprezradil, vzal si ho so sebou do hrobu. Niektorí ale pochybujú u tom, či nejaké tajomstvo niekedy vôbec existovalo a či nejde len o umelo nafúknutú davovú psychózu.

V článku sa dozviete aj: čím sú husle Stradivarius také špeciálne;

prečo sú ľudia kvôli nim ochotní zabíjať;

za aké šialené sumy sa predávajú;

prečo si niektorí myslia, že ošiaľ, ktorý spôsobili, je len ilúzia.

Tajomstvo si vzal so sebou do hrobu

Ako píše web Notable Biographies, nie je známe, kedy presne sa Antonio Stradivari narodil, no odhaduje sa, že to bolo v roku 1644. Aj o jeho detstve a mladosti sa toho vie len málo. Zrejme ale pochádzal z talianskej Cremony, kde jeho rodina žila dlhé generácie. Už v mladosti sa zaúčal u majstra a od roku 1666 vyrábal aj svoje vlastné hudobné nástroje. Vlastný obchod si založil v roku 1667.

V priebehu nasledujúceho desaťročia Stradivari vytvoril širokú škálu strunových nástrojov vrátane gitár, hárf a mandolín. Využíval to, čo sa naučil u svojho majstra, no experimentoval aj s novými prvkami. Jeho husle sa napokon stali štandardom, podľa ktorého sa hodnotil dokonalý hudobný nástroj. Začali ho vyhľadávať hudobníci zo šíreho okolia a jeho sláva narastala. Jeho husle boli považované za revolučné.

Podľa webu Britannica sa dlho predpokladalo, že tajomstvo Stradivariho akusticky dokonalých huslí spočíva v ich laku, ktorého detailné zloženie, hoci sa o ňom veľa diskutovalo, sa nepodarilo nikdy odhaliť. Chemická analýza však neodhalila nič špeciálne, žiadnu výnimočnú superzložku. Aj keď vedci zistili, že umelec niektoré kusy dreva na husle ošetroval okrem iného meďou, vápnikom či hliníkom. Isté je, že Stradivari svoje husle donekonečna zlepšoval a pátral po optimálnom dizajne, vďaka ktorému by vyludzovali bezchybné tóny. Napokon sa stal najlepším a najznámejším výrobcom huslí všetkých čias.

Ich cena neustále rastie

Aj po stáročiach sú jeho husle považované za také výnimočné, že kupujúci za ne v aukcii neváhajú zaplatiť aj závratné sumy siahajúce do výšky 16 miliónov dolárov. Hodnota huslí s názvom „Messiah“ sa ale odhaduje až na 20 miliónov dolárov (sú považované za také vzácne, že sa na nich hrá len málokedy). Väčšinou ich kupujú banky, charitatívne organizácie alebo hudobní mecenáši, ktorí ich následne požičiavajú popredným huslistom, píše CNN.

Podľa webu Smithsonian Institution sa odhaduje, že počas svojej kariéry Stradivari vyrobil niečo vyše 1 100 hudobných nástrojov. V súčasnosti ich existuje odhadom ešte 650, z toho veľkú časť tvoria husle. Vzniklo však mnoho hudobných nástrojov, ktoré kopírujú jeho štýl a aj keď ich nevyrobil samotný Stradivari, sú označené značkou Stradivarius.

Naozaj sú ale pravé husle Stradivarius také dokonalé a naozaj sú hodné takého majetku? Portál Vox informuje o experimente, v rámci ktorého boli husle Stradivarius porovnávané s modernými hudobnými nástrojmi. Ukázalo sa, že pokiaľ hudobníci nevedeli, na akom nástroji hrajú, nedokázali to rozoznať. Navyše, väčšina z nich uprednostnila podľa PNAS zvuk a vlastnosti moderných huslí. Tento experiment bol zopakovaný viackrát, a to s podobným výsledkom.