Robia si z nej žarty. Bývalá priateľka Ráchel mieri do šou Love Island, ešte predtým však stihla šokovať divákov

Komentáre o tom, že súťažiaci zo šou Love Island vyzerajú naživo lepšie ako na fotkách, ktorými ich predstavujú, sa objavujú snáď od prvej série. Diváci pritom vždy ostali milo prekvapení, keď po úvodných fotografiách uvideli srdiečka na obrazovkách a zistili, že sú oveľa viac atraktívni, než na tej jednej fotke, ktorú na ich predstavenie televízia vybrala.
Najnovšie TV Markíza predstavila srdiečka, ktoré sa stanú pokušením v Casa Amor. Päť mužov a päť žien otestuje stabilitu párov a bude sa môcť vymeniť s niekým, kto tam súťaží už od začiatku. Stačí, ak preskočí iskra. Jedna súťažiaca však stihla vyvolať rozruch ešte skôr a to jediným príspevkom na svojom Instagrame.
S fotkou nebola spokojná
Dominika Horáková utkvela ľuďom v pamäti najmä po jej poslednom vzťahu, ktorý nebol s nikým iným než s Ráchel Karnižovou, kontroverznou influencerkou, ktorá len nedávno porodila. Dvojica sa dokonca mala zasnúbiť, a tak všetkých prekvapilo, keď náhle oznámili rozchod. Zdá sa však, že je Dominika opäť pripravená hľadať lásku.
„Aj keď ten, čo vyberal túto fotku, ma očividne v láske nemá, ja som si jednoznačne na Casa Amor pre lásku prišla. S fotkou si poradíme. Aj tak som tam najväčšia „kočička“ ja,“ napísala Dominika k fotke, na ktorej si upravila tvár, pás aj prsia.
Hoci ju jej fanúšikovia na Instagrame v tomto kroku podporili a mnohí si dokonca ani nevšimli, že by bola fotografia upravená, ľudia mimo jej profil jej to nedarovali. Na Facebooku sa k tejto jej „premene“ dokonca objavil samostatný príspevok.
„Tak to je šialené,“ smiala sa diváčka v komentároch. „Mne sa teda páči viac bez toho „faceappu“ a retuše, nechápem, prečo si to robí,“ krútila nechápavo hlavou druhá. „Ja som si hneď hovorila, prečo tam má ten „faceapp“,“ písala pobavene tretia. „Potom, že dno nemá „sklep“,“ okomentoval iný divák.
Na jej Instagrame naopak prevládali komentáre ako: „Ty to tam rozprúdiš. Za mňa si tam najviac krásna žena,“ alebo „Konečne poriadna „bombshell“.“
