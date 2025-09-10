O tomto je Farma? Pýtajú sa pobúrení diváci. Stačila jediná scéna a z obľúbenej šou ostali znechutení

Foto: Instagram (farma.markiza)

Dana Kleinová
Farma
Farma ledva začala a už čelí kritike.

Novinkou na Farme 17 je amulet, ktorý zaručuje súťažiacemu imunitu a cestu do finále. Okrem neho sa posledné ročníky na statku drží ako nový prídavok aj umelá inteligencia, ktorá dohliada na farmárov a poriadok. Niektoré veci sa však nemenia.

Už po prvom týždni boli reakcie divákov dosť negatívne. Ako sme vás informovali v článku, fanúšikovia Farmy si hneď na začiatku stihli nostalgicky zaspomínať na prvé série šou, ktoré podľa nich boli lepšie, a zároveň sa zhodli na tom, že im tento rok na statku prekáža Laura, ktorá je podľa nich nesympatická. Teraz však našli niečo, čo ich pobúrilo ešte viac.

Viac z témy Farma:
1.
Farma má prvého vypadnutého. Diváci reagujú na Arseniho koniec v šou, ich názory sa však nezhodujú
2.
Vraj ju už videli doma. Ženské konflikty na Farme by mohli mať dohru, diváci tvrdia, že vedia, kto vypadne
3.
Nový problém divákov Farmy, ale aj výčitka, ktorá sa opakuje roky: Fanúšikovia šou vedia, čo a kto sa im nepáči
Zobraziť všetky články (60)

Takto si Farmu nepredstavovali

Ešte pred začatím novej série mali diváci predsudky. Nostalgicky totiž spomínali na časy, keď šou ešte moderovala Kvetka Horváthová a dokonca porovnávali slovenskú a českú verziu, ktorá sa len nedávno po rokoch vrátila na obrazovky. V nej vraj totiž neboli „žiadne nadávky, „ožieračky“, silikónové plastické chudery, žiadne posilňovačky, agresívne správanie…“ 

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Farma (@farma.markiza)

Zároveň protestovali proti tomu, aby v šou súťažili známe osobnosti z iných šou, v prípade tejto série to bola Miška z Ruže pre nevestu. Dokonca tvrdili, že jej účinkovanie zníži sledovanosť a ironicky sa pýtali „Povedal jej niekto, že sa tam pracuje?“ 

Nakoniec to však nie je Miška, kto spôsobil divákom vrásky na tvári. Keď totiž opitý Rišo začal kričať na Alicu, pričom mu bolo ledva rozumieť, diváci podľa ich komentárov len zhrozene odvracali hlavy od obrazoviek.

„Keby boli také pravidlá, ako na predchádzajúcich farmách, hneď by za to letel. Ani by nestihol povedať dovidenia a dúfam, že mu za to dá Alica trest,“ zhodnotila diváčka. „Tak o tomto je Farma? Ožieranie, hrubé urážky, už chýba len sex a zážitok bude z Farmy na grc, zobuďte sa v Markíze,“ odkázal niekto iný. „Byť na Alicinom mieste, letel by z Farmy rýchlosťou blesku, aj s Mišou. Takýto ľudia nemajú na Farme čo robiť,“ skonštatovala tretia diváčka.

Niektorí sa smiali, že takto získava šou sledovanosť, iní rázne argumentovali, že Rišovo správanie bolo na vyhadzov. Keďže je Farma predtočená vopred, tieto komentáre však aj tak nerozhodnú o jeho mieste na statku a diváci si musia na to, či bude potrestaný, počkať.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Odhalil zákulisie natáčania novej série. Herec z Ranča vyšiel s pravdou von o silnom momente,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovaťBývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovať
Vítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatilVítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatil
Do SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeliDo SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeli
Ženy mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetíŽeny mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetí
Kým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšiaKým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšia
Lucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autáchLucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autách
Jedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eurJedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eur
Navštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšeraNavštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšera
Najzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmusNajzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmus
Dcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robilaDcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robila
Katka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapiloKatka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapilo
Spal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny strojSpal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny stroj

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac