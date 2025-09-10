O tomto je Farma? Pýtajú sa pobúrení diváci. Stačila jediná scéna a z obľúbenej šou ostali znechutení

Novinkou na Farme 17 je amulet, ktorý zaručuje súťažiacemu imunitu a cestu do finále. Okrem neho sa posledné ročníky na statku drží ako nový prídavok aj umelá inteligencia, ktorá dohliada na farmárov a poriadok. Niektoré veci sa však nemenia.
Už po prvom týždni boli reakcie divákov dosť negatívne. Ako sme vás informovali v článku, fanúšikovia Farmy si hneď na začiatku stihli nostalgicky zaspomínať na prvé série šou, ktoré podľa nich boli lepšie, a zároveň sa zhodli na tom, že im tento rok na statku prekáža Laura, ktorá je podľa nich nesympatická. Teraz však našli niečo, čo ich pobúrilo ešte viac.
Takto si Farmu nepredstavovali
Ešte pred začatím novej série mali diváci predsudky. Nostalgicky totiž spomínali na časy, keď šou ešte moderovala Kvetka Horváthová a dokonca porovnávali slovenskú a českú verziu, ktorá sa len nedávno po rokoch vrátila na obrazovky. V nej vraj totiž neboli „žiadne nadávky, „ožieračky“, silikónové plastické chudery, žiadne posilňovačky, agresívne správanie…“
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Zároveň protestovali proti tomu, aby v šou súťažili známe osobnosti z iných šou, v prípade tejto série to bola Miška z Ruže pre nevestu. Dokonca tvrdili, že jej účinkovanie zníži sledovanosť a ironicky sa pýtali „Povedal jej niekto, že sa tam pracuje?“
Nakoniec to však nie je Miška, kto spôsobil divákom vrásky na tvári. Keď totiž opitý Rišo začal kričať na Alicu, pričom mu bolo ledva rozumieť, diváci podľa ich komentárov len zhrozene odvracali hlavy od obrazoviek.
„Keby boli také pravidlá, ako na predchádzajúcich farmách, hneď by za to letel. Ani by nestihol povedať dovidenia a dúfam, že mu za to dá Alica trest,“ zhodnotila diváčka. „Tak o tomto je Farma? Ožieranie, hrubé urážky, už chýba len sex a zážitok bude z Farmy na grc, zobuďte sa v Markíze,“ odkázal niekto iný. „Byť na Alicinom mieste, letel by z Farmy rýchlosťou blesku, aj s Mišou. Takýto ľudia nemajú na Farme čo robiť,“ skonštatovala tretia diváčka.
Niektorí sa smiali, že takto získava šou sledovanosť, iní rázne argumentovali, že Rišovo správanie bolo na vyhadzov. Keďže je Farma predtočená vopred, tieto komentáre však aj tak nerozhodnú o jeho mieste na statku a diváci si musia na to, či bude potrestaný, počkať.
Nahlásiť chybu v článku