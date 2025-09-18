O prácu prídu ďalší Slováci, významný zamestnávateľ má robiť škrty. V budúcom roku očakáva znížený počet objednávok

Viaceré priemyselné segmenty čelia v Európe náročnému obdobiu, ktoré je definované zvyšujúcimi sa prevádzkovými nákladmi, zníženým dopytom a konkurenciou. Azda najviac v týchto mesiacoch trpí automobilový priemysel, čo do značnej miery pocítilo aj Slovensko. Ako sa zdá, do zoznamu firiem s potrebou optimalizácie zamestnaneckých radov pribudne ďalšie meno.
Konkrétne by malo ísť o veľkého medzinárodného výrobcu svetlometov Hella. Ten na Slovensku prevádzkuje tri závody v Bánovciach nad Bebravou, Trenčíne a Kočovciach, pričom zamestnáva zhruba 3 200 ľudí. So zisteniami prišiel portál Hospodárske noviny.
Medzi klientmi sú Tesla či Mercedes-Benz
Firma Hella sa v uplynulých rokoch tešila z viacerých pozitívnych správ, medzi ktoré patrilo aj získanie zákaziek od lídra v segmente elektromobility. Okrem Tesly výrobca spolupracuje napríklad so značkou Mercedes-Benz, ktorá je kľúčovým zákazníkom spoločnosti.
Ako informovali HN, Hella však v súčasnosti čelí novým výzvam, v rámci ktorých sa rozlúči s časťou svojich pracovníkov. „Môžem potvrdiť, že zo strany zamestnávateľa sme boli požiadaní o prerokovanie výpovedí,“ povedal pre portál šéf odborov Michal Nirka. Podobné informácie odborári potvrdili ešte začiatkom septembra v príspevku na sociálnych sieťach.
Ako hlavný dôvod bol uvedený očakávaný pokles objednávok v budúcom roku. „Výsledkom má byť ukončenie pracovného pomeru s časťou zamestnancov ešte do konca tohto roka,“ dodali odborári s tým, že pôjde hlavne o pracovníkov z nevýrobnej časti firmy. Niektorí dostanú výpovede, iným už nepredĺžia pracovné zmluvy. Otázne ostávajú konečné počty prepustených zamestnancov, tie sú údajne stále v štádiu rokovania a nepotvrdil ich ani manažment spoločnosti.
Podľa dostupných správ sa ale firma chce vyhnúť hromadnému prepúšťaniu. V praxi to teda znamená, že nemôže dať výpoveď viac ako 29 pracovníkom počas jedného mesiaca. Čo sa týka konkrétnych fabrík, spomínané kroky by sa mali spočiatku dotknúť najmä Bánoviec nad Bebravou, neskôr pravdepodobne aj Kočoviec. Závodu v Trenčíne sa podľa HN škrty vďaka získaným projektom nedotknú.
