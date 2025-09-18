O prácu prídu ďalší Slováci, významný zamestnávateľ má robiť škrty. V budúcom roku očakáva znížený počet objednávok

Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Jakub Baláž
Medzi klientov spoločnosti patrí aj Tesla či Mercedes-Benz. Podľa dostupných správ sa vedenie chce avizovanými krokmi vyhnúť hromadnému prepúšťaniu.

Viaceré priemyselné segmenty čelia v Európe náročnému obdobiu, ktoré je definované zvyšujúcimi sa prevádzkovými nákladmi, zníženým dopytom a konkurenciou. Azda najviac v týchto mesiacoch trpí automobilový priemysel, čo do značnej miery pocítilo aj Slovensko. Ako sa zdá, do zoznamu firiem s potrebou optimalizácie zamestnaneckých radov pribudne ďalšie meno.

Konkrétne by malo ísť o veľkého medzinárodného výrobcu svetlometov Hella. Ten na Slovensku prevádzkuje tri závody v Bánovciach nad Bebravou, Trenčíne a Kočovciach, pričom zamestnáva zhruba 3 200 ľudí. So zisteniami prišiel portál Hospodárske noviny.

Medzi klientmi sú Tesla či Mercedes-Benz

Firma Hella sa v uplynulých rokoch tešila z viacerých pozitívnych správ, medzi ktoré patrilo aj získanie zákaziek od lídra v segmente elektromobility. Okrem Tesly výrobca spolupracuje napríklad so značkou Mercedes-Benz, ktorá je kľúčovým zákazníkom spoločnosti.

Ako informovali HN, Hella však v súčasnosti čelí novým výzvam, v rámci ktorých sa rozlúči s časťou svojich pracovníkov. „Môžem potvrdiť, že zo strany zamestnávateľa sme boli požiadaní o prerokovanie výpovedí,“ povedal pre portál šéf odborov Michal Nirka. Podobné informácie odborári potvrdili ešte začiatkom septembra v príspevku na sociálnych sieťach.

Ako hlavný dôvod bol uvedený očakávaný pokles objednávok v budúcom roku. „Výsledkom má byť ukončenie pracovného pomeru s časťou zamestnancov ešte do konca tohto roka,“ dodali odborári s tým, že pôjde hlavne o pracovníkov z nevýrobnej časti firmy. Niektorí dostanú výpovede, iným už nepredĺžia pracovné zmluvy. Otázne ostávajú konečné počty prepustených zamestnancov, tie sú údajne stále v štádiu rokovania a nepotvrdil ich ani manažment spoločnosti.

Podľa dostupných správ sa ale firma chce vyhnúť hromadnému prepúšťaniu. V praxi to teda znamená, že nemôže dať výpoveď viac ako 29 pracovníkom počas jedného mesiaca. Čo sa týka konkrétnych fabrík, spomínané kroky by sa mali spočiatku dotknúť najmä Bánoviec nad Bebravou, neskôr pravdepodobne aj Kočoviec. Závodu v Trenčíne sa podľa HN škrty vďaka získaným projektom nedotknú.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zamestnanci sedia doma, veľká slovenská automobilka je stále odstavená. Obavy zo strát a z prepúšťania…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Za obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapeníZa obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapení
Pripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázaloPripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázalo
Izrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí WeisenbacherIzrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí Weisenbacher
Korčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očareníKorčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očarení
S Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozíS Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozí
Nechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkomNechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkom
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zloAnna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zlo
Upravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vecUpravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vec
Mao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovaliMao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovali
Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €
Nela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandardNela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandard
23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac