O novom seriáli ste nepočuli, no musíte ho vidieť: Je hitom, má hodnotenie až 45 % a pripomenie vám jednu vec

Foto: MovieStillsDB

Zuzana Veslíková
Tip na seriál
Je ideálny na chladné jesenné večery.

Tipov na dobré filmy a seriály nie je nikdy dosť. Ak máte pocit, že ste už videli všetko a topíte sa v bohatom obsahu streamovacích služieb, uľahčíme vám to. O tomto seriáli ste možno doteraz nevedeli, no teší sa vysokému hodnoteniu od divákov. 

Nesmierny potenciál (High Potencial) aktuálne patrí medzi najsledovanejšie seriály, ktoré má platforma Disney+ vo svojej knižnici. Ako ukazujú dáta FlixPatrolu, v uplynulých dňoch sa objavil v top desiatke vo všetkých krajinách, kde je streamovacia služba dostupná. Vo viacerých sa prebojoval až na úplne prvé miesto. Zaujímavé však je, že medzi Slovákmi zostal trochu prehliadnutý.

Jeho hlavnou hrdinkou je Morgan, ktorá pracuje ako upratovačka na policajnom oddelení a podarí sa jej rozlúsknuť zamotaný zločin. Vďaka tomu dostane netradičné povýšenie a stáva sa policajnou konzultantkou, ktorej úlohou je riešiť problémy, ktoré dokáže odhaliť len ona.

Prvá séria Nesmierneho potenciálu uzrela svetlo sveta ešte minulý rok a práve teraz postupne vychádza druhá, ktorú slovenskí a českí diváci zatiaľ hodnotia ešte lepšie. Kým prvej svieti na ČSFD hodnotenie 75 %, jej pokračovaniu až 84 %. Uvidíme, či sa jej podarí udržať vysoko nastavenú latku až do konca.

Foto: MovieStillsDB

Mnohí diváci sú spokojní

„Oddychovka s variáciou na Sherlocka Holmesa. Hlavné aj vedľajšie postavy sú fajn napísané aj zahrané. Majú jasné motivácie a zaujímajú vás. Je to milo vtipné a má to spád. Zábava bez veľkých očakávaní,“ zhodnotil jeden z nich.

Viacerí priznali, že sú radi, že tento seriál dostal aj druhú sériu. Niekto ho dokonca nazval zábavným a inteligentným rozptýlením.

Objavilo sa aj prirovnanie hlavnej hrdinky Morgan, ktorú stvárňuje herečka Kaitlin Olson, k Mentalistovi – k postave Patricka Janea, ktorú stvárnil Simon Baker a tento seriál z roku 2008 sa na dlhé roky stal stálicou slovenských obrazoviek. Patrick taktiež pracoval ako konzultant a podieľal sa na vyšetrovaní prípadov, ktoré riešil prostredníctvom svojho talentu.

Takže ak si na Mentalistu spomínate a hltali ste ho so zatajeným dychom, Nesmierny potenciál by vás mohol rovnako očariť.

