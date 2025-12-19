Nákupný raj pár minút od Slovenska praská vo švíkoch. Populárny outlet pokračuje v otváraní nových predajní

Foto: Instagram (Designer Outlet Parndorf)

Jakub Baláž
Za výhodnými nákupmi prúdi k našim susedom aj množstvo Slovákov, známy outlet sa aj tento rok teší veľkej popularite.

Black Friday a následne predvianočné týždne patria vo všeobecnosti u obchodníkov medzi tie najsilnejšie. Potreba využiť veľké zľavy či honba za vianočnými darčekmi doslova zákazníkom ťahajú peňaženky von z vrecka a inak to nie je ani tento rok. Úspešné obdobie hlási aj známy dizajnérsky outlet v rakúskom Parndorfe.

Nákupná dedinka sa nachádza iba pár minút jazdy autom od Bratislavy a do rakúskeho outletu pravidelne prúdi množstvo slovenských návštevníkov. Snaha využiť Black Friday či predsviatočné zľavy sa stala virálna aj na sociálnych sieťach, na ktorých sa objavovali videá ľudí čakajúcich v dlhých radoch či kolónach.

Designer Outlet Parndorf prešiel v uplynulých mesiacoch viacerými zmenami, pričom doň pribudli aj nové značky. Niekoľko populárnych predajní zároveň prešlo renováciou či zmenou lokalizácie.

Úspešný Black Friday

Ako sme už avizovali, Black Friday bol v rakúskom outlete mimoriadne úspešný, čo pre interez potvrdil aj riaditeľ Mario Schwann.

Black Friday Days jednoznačne prekonali naše očakávania. Zaznamenali sme veľmi silnú odozvu s vysokým počtom návštevníkov a nákupov,“ uviedol Schwann s tým, že tento trend sa momentálne drží aj v predvianočnom období. Hlavné dôvody záujmu zákazníkov vidí vo výhodných ponukách, ako tiež v atmosfére, ktorú outlet v týchto týždňoch vytvára.

Ako sme vás pred pár mesiacmi informovali, v roku 2024 Designer Outlet Parndorf navštívilo zhruba 7,2 milióna zákazníkov, čo bol doterajší rekord od jeho otvorenia v roku 1998. Na štatistiky z aktuálneho roka si ešte budeme musieť počkať, no podľa generálneho riaditeľa zažila nákupná zóna dynamických dvanásť mesiacov umocnených rozvojom centra.

Foto: Instagram (Designer Outlet Parndorf)

V posledných mesiacoch sa otvorilo niekoľko nových predajní vrátane Ferragamo, Tumi, Kapten & Son a Dr. Martens, čím sa ešte viac obohatil náš medzinárodný mix značiek,“ dodal Schwann. Novým dizajnom sa zároveň môžu pochváliť predajne Bogner, New Balance, adidas Originals, Napapijri, The North Face, Arc’teryx či najnovšie aj Nike, ktorá tak má ešte väčší výber sortimentu.

Prídu nové značky?

Pomerne často diskutovanou témou je príchod nových značiek a expanzia outletu. Ešte v júni nám Mario Schwann povedal, že prioritou pre vedenie outletu je sústredenie sa na jeho aktuálnu veľkosť. Noví obchodníci síce patria medzi aktuálne témy, ale iba v rámci súčasných kapacít.

Výzvou je skôr mať priestor pre značky, ktoré prichádzajú do centra. Takže, ak máme možnosť získať nové značky, a keď vidíme, že je k dispozícii voľná jednotka, snažíme sa to celé zorganizovať,“ povedal počas prezentácie vlaňajších výsledkov ešte v júni Schwann.

Tento pohľad ostáva rovnaký aj v súčasnosti a cieľom outletu v Parndorfe je posilňovanie a rozširovanie partnerstiev v sektore cestovného ruchu, médií a módy.

Zároveň neustále vytvárame rozmanitý a kvalitný mix značiek, aby sme zabezpečili, že naše centrum zostane atraktívnou destináciou. Naším cieľom je ďalej zlepšovať celkový zážitok z nakupovania a voľného času pre našich návštevníkov s dôrazom na štýl, rozmanitosť a relevantnosť,“ uzatvoril generálny riaditeľ obľúbeného outletu.

