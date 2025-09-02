Nový Love Island ani nezačal a ľudia sa posmievajú súťažiacim pre vec, za ktorú nemôžu. Toto sa im však predsa len páči

Nový Love Island spustil vášnivé debaty ešte pred svojím oficiálnym začiatkom. Fotografie súťažiacich vyvolali ostrú kritiku, no zároveň sa našli aj hlasy, ktoré ocenili nový prístup tvorcov. Piata séria odštartuje už 8. septembra na Voyo a o deň neskôr na Markíze.
Na Instagrame Love Island Česko & Slovensko pribudol príspevok s predstavením nových účastníkov. Krátko nato sa pod fotkami rozprúdila diskusia, v ktorej sledujúci nešetrili komentármi. Zatiaľ čo niektorí kritizovali, že súťažiaci pôsobia na oficiálnych portrétoch staršie a nevýrazne, iným sa naopak páčilo, že tento rok produkcia stavila na „obyčajných“ ľudí namiesto známych tvárí či influencerov.
Fotky, ktoré pobúrili
Najčastejšou výčitkou bola práve kritika vizuálu. Viacerí si všimli, že fotografie súťažiacim nepridali na atraktivite, ba dokonca podľa niektorých pôsobia o dekádu staršie. „Prosím, vyhoďte toho fotografa, ktorý ich fotí. Na ich profiloch vyzerajú všetci omnoho lepšie než na oficiálnych fotkách,“ napísal jeden zo sledujúcich.
Ďalší dodal: „Všetci vyzerajú na 35 – 40, čo to má byť?“ Objavili sa aj ironické poznámky typu: „Tá vyzerá ako Kleopatra, tá ako omaľovánky, ďalšia ako Barbie…“ či dokonca žartovné: „Tung tung sahur sklamanie, ale uvidíme, možno to nakoniec bude dobré.“ Iní však upozornili, že realita býva iná: „Na Instagrame sú všetci krásni, na fotkách vždy vyzerajú horšie. Preberte sa a nebuďte zlí, Bože.“
