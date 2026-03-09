Nový lacný reťazec pripravuje ďalšiu predajňu. Otvoriť by sa mala už o pár dní v známej lokalite

Foto: Woolworth

Martin Cucík
Obchodné reťazce
Reťazec Woolworth už tento týždeň otvorí predajňu v meste Trenčín. Nových predajní sa dočkajú aj Nitra a Bratislava.

Diskontný reťazec Woolworth pokračuje v expanzii na Slovensku otvorením ďalšej predajne, tentoraz v Trenčíne. Naplánované je na 12. marca. Zároveň chystá aj ďalšie predajne.

Aktuálny rok začal reťazec hneď dvoma novými predajňami. Otvorili sa nové predajne v Martine a Prievidzi, vo februári bola znovuotvorená aj predajňa v Rimavskej Sobote. V poradí tretia nová prevádzka tohto roku sa podľa webu predajcu otvorí 12. marca 2026 v Trenčíne.

Predajne naprieč Slovenskom

Po príchode na slovenský trh začal reťazec postupne rozširovať svoju sieť predajní po celom Slovensku. Nové prevádzky otvoril napríklad v Prešove, Michalovciach, Spišskej Novej Vsi, Ružomberku, Žiline či Trnave. V decembri pritom pribudli ďalšie štyri pobočky – nové predajne otvorili v Liptovskom Mikuláši a Revúcej, zatiaľ čo Bratislava a Trnava sa dočkali už svojich druhých predajní.

Foto: TS Woolworth

V minulom kalendárnom roku sme otvorili jedenásť pobočiek, pričom pred Vianocami nás príjemne prekvapil veľký záujem zákazníkov. V aktuálnom roku sme otvorili Martin a Prievidzu, čo tiež hodnotíme pozitívne. Do konca apríla by sme mali otvoriť ďalšie štyri pobočky,“ povedal Peter Juliš, managing director Woolworthu, v rozhovore pre interez.

Tešiť sa môžu aj obyvatelia mimo Trenčína

Mimo Trenčína sa reťazec zameral na Bratislavu. Po predajniach v Boroch a v retail parku v Podunajských Biskupiciach plánuje reťazec otvoriť ďalšiu pobočku v novej lokalite pri Zlatých pieskoch, kde už začal aj s náborom zamestnancov. Informovali sme o tom v samostatnom článku. Otvorenie by malo prísť 16. apríla.

Foto: TS Woolworth

Okrem toho momentálne hľadá pracovníkov aj pre pripravovanú predajňu v Piešťanoch. Hoci reťazec zatiaľ túto pobočku na svojej oficiálnej webovej stránke neuvádza, z inzerátu je jasné, že predajne sa dočká aj kúpeľné mesto.

Spoločnosť zároveň plánuje vstup aj do Nitry, kde chce svoju predajňu otvoriť v nákupnom centre Centro Nitra.

Cieli na najlepšie lokality

Reťazec pritom aktívne vyhľadáva nové priestory. Na svojom webe uvádza, že nové predajne chce umiestňovať najmä do frekventovaných peších zón a nákupných lokalít v centrách miest, prípadne do nákupných centier či obchodných zón.

Dôležitá je dobrá dostupnosť pre zákazníkov, dostatok parkovacích miest a silné obchodné prostredie s predajcami potravín, drogérie alebo textilu.

Preferované sú priestory s predajnou plochou od 700 do 2 000 štvorcových metrov a vedľajšími priestormi s rozlohou približne 100 až 200 štvorcových metrov. Súčasťou by mala byť aj zásobovacia zóna pre nákladné vozidlá, ideálne prízemné priestory a dobrá viditeľnosť predajne. Pri viacpodlažných objektoch je potrebný aj výťah alebo eskalátor.

Reťazec teda pri svojej expanzii dbá na to, aby jeho predajne ponúkali zákazníkom čo najväčší komfort.

Globálny hráč s vyše 10 000 zamestnancami

Firma v súčasnosti prevádzkuje takmer 800 predajní v Nemecku a desiatky ďalších v Rakúsku a Poľsku. Celkovo má v Európe približne 900 pobočiek. Do budúcnosti pritom plánuje výraznú expanziu, jej cieľom je postupne vybudovať sieť až 5 000 predajní naprieč celým svetadielom.

V európskych prevádzkach zamestnáva viac ako 12 500 pracovníkov a každý rok vytvára viac než 2 000 nových pracovných miest.

