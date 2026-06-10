Slovenské kúpalisko poteší návštevníkov. Pribudla superšmykľavka a ďalšie novinky

Nitrianske kúpalisko na Sihoti vstupuje do novej sezóny s niekoľkými zmenami. Pribudla nová šmykľavka, zrekonštruovaný bazén aj prvé bezbariérové prvky. Nie všetko je však dokončené načas.
Najväčšou investíciou uplynulých mesiacov bola na nitrianskom kúpalisku obnova bazéna Dana, ktorého dno prasklo. Oprava si vyžiadala kompletnú výmenu dna aj obnovu povrchu. Práce trvali od septembra minulého roka a stáli takmer 200 000 eur. Do opraveného bazéna pribudla aj nová, vyše 8 metrov dlhá šmykľavka za 77 440 eur. Informoval o tom portál My Nitra.
Tepelné čerpadlo meškalo pre uzavretie Hormuzského prielivu
Komplikácie nastali pri oprave tepelného čerpadla pre detský bazén. Správca areálu (spoločnosť Službyt) čakal na náhradnú elektronickú dosku dlhšie, než sa plánovalo. Dodacie lehoty totiž predĺžila geopolitická situácia okolo uzatvorenia Hormuzského prielivu. Keď doska konečne dorazila, nepasovala. Nakoniec bola zabezpečená univerzálna náhrada, ktorú je potrebné naprogramovať. Práce sa vraj už blížia ku koncu.
Kúpalisko disponuje plaveckým bazénom s dĺžkou 50 metrov, rekreačným bazénom s dĺžkou 37,5 metra a detským bazénom s dĺžkou 27 metrov. Rekreačný a detský bazén sú vyhrievané na teplotu približne 25 °C. Areál ponúka aj tobogan s dĺžkou 83 metrov a tri ihriská na plážový volejbal. Kúpalisko má kapacitu 3 590 osôb, v čase horúčav ho však navštívi aj cez 5 000 ľudí.
Otvorenie sezóny 2026 je plánované na sobotu 20. júna, potvrdilo kúpalisko na svojej facebookovej stránke. Termín však bude závisieť aj od počasia.
V pláne je aj hlavný bazén
Podľa radnice sa pripravuje aj rekonštrukcia 50-metrového plaveckého bazéna, výmena technológie, stavebné úpravy strojovne a zavedenie ohrevu vody tepelným čerpadlom v detskom bazéne. Projektová dokumentácia bola zadaná vlani za necelých 25 000 eur, práce môžu začať najskôr po tejto sezóne. Len bežná každoročná údržba, ako sú nátery a štandardná príprava, stojí mesto okolo 30 000 eur ročne.
Celkové náklady aj informácie o šmykľavke pre TASR zhrnul hovorca mesta Tomáš Holúbek. „Použitie tejto atrakcie bude zahrnuté už v cene vstupného. Jej osadenie aj s obnovou bazéna stálo viac ako 276 000 eur,“ informoval pre TASR Holúbek.
Kúpalisko v oceňovanom parku
Areál kúpaliska je súčasťou rozsiahleho Mestského parku na Sihoti, ktorý v posledných rokoch prešiel zásadnou premenou. Park sa rozprestiera na ploche 20 hektárov a skladá sa z troch častí pochádzajúcich z rôznych časových období. Najstaršia je severná časť nazývaná Starý park Sihoť, založená v polovici 19. storočia. Pôvodne tu koryto rieky Nitry a mlynský náhon ohraničovali zamokrený ostrov.
Práve Starý park sa v roku 2023 dočkal najrozsiahlejšej obnovy vo svojej vyše 150-ročnej histórii. Obnova vyšla podľa TASR na viac ako 6 miliónov eur. Mesto sa podieľalo len piatimi percentami, zvyšok sa financoval z eurofondov.
Park prešiel prakticky kompletnou obnovou, od verejného osvetlenia a chodníkov cez výsadbu kvetín až po detské hracie prvky. Celková plocha revitalizovaného územia bola takmer 94 000 štvorcových metrov. Pribudli nové ihriská, vynovila sa “Žabia fontána”, vznikla pikniková lúka, miesta na opekanie, streetworkoutové stroje aj mólo nad zvernicou. Park sa verejnosti slávnostne otvoril 1. júna 2024.
Ako informoval portál ASB, obnova nezostala bez povšimnutia. Starý park získal ocenenia Stavba roka aj Park roka a v marci 2026 k nim pribudlo prestížne medzinárodné ocenenie BIG SEE Make Sense Awards, ktoré každoročne oceňuje výnimočné architektonické a krajinárske projekty z Európy aj zo sveta. Predchádza mu osobná prehliadka miesta porotou odborníkov.
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