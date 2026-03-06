Zhasnuté svetlá a zvesené logo, jediná predajňa v krajine končí. Luxus chceli aj Slováci, nebude už ani u susedov

Prečo v Bratislave nie sú butiky „high-end“ spoločností ako Louis Vuitton, Gucci, Dior, Prada či Chanel? Túto otázku si dozaista položila časť slovenského obyvateľstva niekoľkokrát, a to aj s prihliadnutím na fakt, že v susedných metropolách prevádzky väčšina z nich má. Platilo to minimálne pre Gucci, no aj v tomto prípade sa situácia mení.
Ako totiž vyplýva z viacerých poľských zdrojov, jediný tamojší butik, ktorý bol lokalizovaný vo Varšave, skončil. Z prestížnej adresy údajne zmizlo aj logo populárnej značky.
Tržby klesajú aj najväčším
Konkrétne dôvody uzatvorenia tejto pobočky neboli oficiálne komunikované, no vo všeobecnosti sa predpokladá, že na Gucci doľahol aktuálny negatívny trend týkajúci sa klesajúcich tržieb v segmente prémiového tovaru. Butik vo Varšave fungoval 15 rokov a podľa portálu Wiadomosci Handlowe bol otvorený na základe licencie – nebol teda prevádzkovaný priamo centrálou spoločnosti.
Vo varšavskom nákupnom centre Vitkac, ktoré okrem Gucci zlučuje viacero svetových high-end značiek, tak teraz ostal prázdny priestor a hovorí sa o tom, že by ho mohol zaplniť iný prémiový brand.
Zmiznutie značky ako Gucci z jednej z európskych metropol reflektuje výzvu, s ktorou sa výrobcovia drahej módy pasujú. Nová generácia zákazníkov mení svoje nákupné správanie, kúpyschopnosť časti európskeho obyvateľstva sa znižuje a firmy musia tiež počítať s konkurenciou.
Magazín Next Gazeta zároveň zdôrazňuje, že Gucci zaznamenal medziročne najvýraznejší pokles zisku spomedzi veľkých luxusných značiek a klesli mu aj tržby.
Prečo Slovensko nemá luxusné značky?
Téma luxusných predajcov na Slovensku sa z času na čas v debatách vynorí, no v súčasnosti už zrejme môžeme konštatovať, že nie je aktuálna. O tom, či niekedy bola, môžeme polemizovať, no butiky dizajnérskych značiek dali Bratislave košom.
Dôvodov je viacero – v prvom rade, takéto spoločnosti sa pozerajú na index HNWIs (High Net Worth Individuals). Ten v praxi označuje, koľko bonitných ľudí s majetkom nad milión dolárov v danej oblasti žije. Zároveň, rolu hrá tiež priemerná výška príjmov v regióne, počet turistov a samotná exkluzivita, na ktorej si značky zakladajú.
Spomínané faktory nehrajú v prospech nášho hlavného mesta, pričom Bratislava dopláca aj na ďalšie dva dôležité aspekty. Tým prvým je prítomnosť silnej obchodnej ulice/lokality. Ak sa pozrieme na Prahu, Viedeň či Budapešť, high-end značky sú tam bok po boku zlúčené práve na prémiových uliciach. Taká u nás absentuje a v súčasnosti bude náročné ju vybudovať s tým, že by sme sem dokázali prilákať butiky s menami svetových dizajnérov.
Druhým aspektom je vzdialenosť Bratislavy od Viedne a Budapešti. Bonitnejší Slováci chodia nakupovať značky Gucci, Louis Vuitton či Dior práve k našim susedom a pobočky v týchto mestách im dostatočne pokrývajú požadovaný dopyt. Otvorenie bratislavského butiku by teda zrejme nedávalo zmysel z ekonomického hľadiska, ale ani z hľadiska exkluzivity.
