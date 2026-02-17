Nový česko-slovenský film odkukal triky od hollywoodskej produkcie. Prví diváci ho uvidia počas zimnej olympiády

Režisér Jakub Červenka prichádza s dynamickou športovou drámou, ktorá sa odohráva počas majstrovstiev sveta v Bratislave v roku 1973. Nesie názov Šampión a vracia sa k životu našej krasokorčuliarskej legendy.
Ondrej Nepela sa stal absolútnym olympijským víťazom v mužskom krasokorčuľovaní na zimných olympijských hrách v japonskom Sappore v roku 1972. Už predtým však dokázal niečo mimoriadne – na olympijských hrách sa po prvý raz predstavil ako trinásťročný. Od tej chvíle už nebol len „Ondrej“, ale symbol, reprezentant a tvár jednej generácie, približuje tlačová správa.
Herecké hviezdy aj vychádzajúce talenty
V hlavnej úlohe Ondreja Nepelu sa predstaví Adam Kubala. Jeho herecký výkon sa vďaka unikátnemu technologickému riešeniu prelína s reálnym výkonom profesionálneho krasokorčuliara tak, že divák nezaznamená žiadny predel medzi športom a herectvom.
Zásadnú úlohu vo filme aj v živote Ondreja zohráva trénerka Hilda Múdra, ktorú stvárnila Jana Nagyová. Pre herečku ide o jednu z najnáročnejších a najvýznamnejších rolí jej kariéry. „Nešlo len o hereckú výzvu, ale o obrovskú osobnú zodpovednosť. Pani Hilda bola silná žena, ktorá stála za šampiónom vo chvíľach, keď sa všetko rúcalo,“ hovorí Nagyová.
Ďalšou výraznou postavou filmu je Eva Pilarová, ktorá patrila k najbližším osobám v Ondrejovom živote. Vo filme ju stvárňuje vychádzajúca herecká hviezda Martina Jindrová.
Vo vedľajších úlohách sa objavujú výrazné herecké osobnosti Jozef Vajda, Alexander Bárta, Roman Luknár, Martin Vidan, Ela Lehotská, Martin Klinčúch a ďalší.
Technologicky výnimočné filmové spracovanie
Film Šampión posúva hranice česko-slovenskej kinematografie aj po technologickej stránke. Vizuálne efekty nie sú len doplnkom, ale integrálnou súčasťou rozprávania. VFX tím spoločnosti PFX pracoval s postupmi bežnými pre veľké európske a hollywoodske produkcie a dosiahol výsledok, ktorý sa v domácom aj stredoeurópskom prostredí objavuje vôbec po prvý raz.
Kľúčovým prvkom je digitálna výmena tváre (face replacement), ktorá umožnila prepojiť hereckú interpretáciu s autentickým športovým výkonom. Vďaka tomu si film zachováva plnú emocionálnu kontinuitu aj fyzickú vierohodnosť každého pohybu na ľade.
Súčasťou vizuálnej identity filmu je aj kompletná 3D rekonštrukcia bratislavského štadióna z roku 1973, sofistikovaný digitálny dav s tisíckami divákov a detailná digitálna rekonštrukcia historického letiska Praha-Ruzyně. Kamera sa tak môže pohybovať úplne slobodne a vtiahnuť diváka priamo do centra diania.
Predpremiéra počas zimných olympijských hier
Film bude slávnostne uvedený na špeciálnej predpremiére v Slovenskom olympijskom dome – Casa Slovacca v Miláne počas Zimných olympijských hier Miláno – Cortina d’Ampezzo 2026 už 18. februára.
Osobne sa jej zúčastnia aj tvorcovia filmu a hlavní predstavitelia Jana Nagyová a Adam Kubala. Toto špeciálne slávnostné premietanie je určené aj pre verejnosť, takže všetci, ktorí sa v tomto období nachádzajú v dejisku olympiády, sú srdečne vítaní.
Film vstúpi do slovenských kín 26. 3. 2026 v distribúcii spoločnosti Continental Film.
