Nové ružičky odhalené: Jedna sa kvôli chlapovi pobila a ďalšia si v šou plní svoj veľký detský sen

Televízia nelení a vo veľkom zverejňuje mená žien, ktoré budú bojovať o srdce televízneho ženícha. Mnohých pritom prekvapilo, že televízia siahla aj po ženách, ktoré sú staršie od ženícha, alebo jeho rovesníčky, a tak sa zdá, že sa dočkali série, v ktorej budú nevesty aj ženích v rovnakej fáze života. Mohlo by sa tým zaistiť to, že víťazka bude mať jednoduchšie prispôsobenie svojho života po výhre.
Po Laure, Žanete, Sandy, Soni, Alžbete, Monike a Sone televízia včera predstavila Mercedes, Mišku, Nelly a Niki. Zatiaľ pritom divákov najviac zaujali Žaneta, Laura a Niki. Žanetu a Niki totiž už poznajú vopred a Laura zas o sebe neváhala prezradiť, že pracovala s Borisom Kollárom. Teraz televízia Markíza predstavila ďalšie tri ružičky.
Ďalšie tri krásky
Najnovšie sú medzi predstavenými kráskami 25-ročná Stela, 29-ročná Michaela a 23-ročná Nikol.
Stela o sebe prezradila, že je obchodná referentka v rodinnej firme a nemá problém riadiť sa vlastnou hlavou. Vie, čo chce a je pripravená byť otvorená a autentická. Jej posledný vzťah stroskotal na spoločnom bývaní, keďže jej nešlo s partnerom zdieľať spoločnú domácnosť, a tak by bolo zaujímavé sledovať, ako by sa popasovala s výhrou.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Michaela pôsobí ako medzinárodná školiteľka pre svetovú značku nechtovej kozmetiky, pričom vyštudovala odevný dizajn na Vysokej škole výtvarných umení. Je tak umelecká duša, ktorá miluje nielen umenie a tvorbu, ale tiež hudbu. V štrnástich rokoch strávila čas v Kanade, kde spievala v speváckom zbore a zamilovala sa do reality šou Ruža pre nevestu. Bolo jej snom zúčastniť sa jej a teraz sa jej to konečne splní.
Nikol je DJ-ka, vystupujúca pod umeleckým menom NiraRai. Hrá pritom nielen na Slovensku, ale tiež v zahraničí. To však nie je jej jediný úspech, keďže od detstva sa venovala tanečným súťažiam a má za sebou ocenenia z majstrovstiev Slovenska aj sveta. Čo sa týka vzťahov, priznala o sebe pikantériu – dokonca sa už kvôli chlapovi pobila. Konkurencie na vile sa tak nebojí, ale zdá sa, že ony by sa mali báť jej.
Nahlásiť chybu v článku