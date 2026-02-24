Nové ružičky odhalené: Jedna sa kvôli chlapovi pobila a ďalšia si v šou plní svoj veľký detský sen

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Ruža pre nevestu
Zostava v Ruži pre nevestu je už takmer kompletná.

Televízia nelení a vo veľkom zverejňuje mená žien, ktoré budú bojovať o srdce televízneho ženícha. Mnohých pritom prekvapilo, že televízia siahla aj po ženách, ktoré sú staršie od ženícha, alebo jeho rovesníčky, a tak sa zdá, že sa dočkali série, v ktorej budú nevesty aj ženích v rovnakej fáze života. Mohlo by sa tým zaistiť to, že víťazka bude mať jednoduchšie prispôsobenie svojho života po výhre.

Po Laure, Žanete, Sandy, Soni, Alžbete, Monike a Sone televízia včera predstavila Mercedes, Mišku, Nelly a Niki. Zatiaľ pritom divákov najviac zaujali Žaneta, Laura a Niki. Žanetu a Niki totiž už poznajú vopred a Laura zas o sebe neváhala prezradiť, že pracovala s Borisom Kollárom. Teraz televízia Markíza predstavila ďalšie tri ružičky.

Ďalšie tri krásky

Najnovšie sú medzi predstavenými kráskami 25-ročná Stela, 29-ročná Michaela a 23-ročná Nikol.

Stela o sebe prezradila, že je obchodná referentka v rodinnej firme a nemá problém riadiť sa vlastnou hlavou. Vie, čo chce a je pripravená byť otvorená a autentická. Jej posledný vzťah stroskotal na spoločnom bývaní, keďže jej nešlo s partnerom zdieľať spoločnú domácnosť, a tak by bolo zaujímavé sledovať, ako by sa popasovala s výhrou.

Michaela pôsobí ako medzinárodná školiteľka pre svetovú značku nechtovej kozmetiky, pričom vyštudovala odevný dizajn na Vysokej škole výtvarných umení. Je tak umelecká duša, ktorá miluje nielen umenie a tvorbu, ale tiež hudbu. V štrnástich rokoch strávila čas v Kanade, kde spievala v speváckom zbore a zamilovala sa do reality šou Ruža pre nevestu. Bolo jej snom zúčastniť sa jej a teraz sa jej to konečne splní.

Nikol je DJ-ka, vystupujúca pod umeleckým menom NiraRai. Hrá pritom nielen na Slovensku, ale tiež v zahraničí. To však nie je jej jediný úspech, keďže od detstva sa venovala tanečným súťažiam a má za sebou ocenenia z majstrovstiev Slovenska aj sveta. Čo sa týka vzťahov, priznala o sebe pikantériu – dokonca sa už kvôli chlapovi pobila. Konkurencie na vile sa tak nebojí, ale zdá sa, že ony by sa mali báť jej.

