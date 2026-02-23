Vyzerá na tridsať, no má 59: Zora Czoborová bez okolkov odpovedala na intímnu otázku, ktorej sa ženy vyhýbajú

Vek je pre mnohých len číslo, no pre niektorých aj dôkaz disciplíny a životnej energie. Známa fitnesska opäť ukázala, že forma sa dá udržať aj po päťdesiatke.
Fitnesska Zora Czoborová, ktorá je mimochodom vyštudovaná pedagogička, sa pochválila videom, v ktorom ukázala svoje dokonalé krivky, ktoré jej môže nejedna dvadsiatnička závidieť. Na záberoch, ktoré zverejnila na Instagrame, nechýbal pohľad zozadu na jej vypracované pozadie, ktorým okamžite upútala pozornosť fanúšikov.
Pod video následne pridala aj dlhší komentár, v ktorom sa rozpísala o svojom veku, energii, ale aj o tom, ako sa dnes cíti vo vlastnom tele.
Sebavedomé slová a vlna obdivu
Zora sa na sociálnej sieti prihovorila bez príkras a presne tak otvorene, ako sú u nej fanúšikovia zvyknutí. „Keď si spravíš videjko a v hlave ti ide film, že tvoja riť a telo vyzerá ako v tridsiatich… 59… Ale viete čo? Fuck off,“ odkázala s úsmevom. Vzápätí dodala aj pozitívne posolstvo, ktoré vystihuje Zorin životný postoj. „Som zdravá, milovaná (#besthusband), plná energie, vo fitku idem bomby a chutí mi život,“ napísala.
Fanúšikov okrem toho vyzvala, aby sa zamysleli nad vlastným telom a pocitmi. „A ty? Ako sa cítiš vo svojom tele? Čo je pre teba najväčšia výzva? energia / kĺby / brucho / chrbát / spánok / celulitída / hormóny / sex… alebo?“ pýtala sa.
Pod príspevkom sa ihneď rozprúdila živá diskusia a komentáre sa rýchlo zaplnili pochvalami aj úsmevnými reakciami. „Zori, keď budem veľká, chcem mať riť ako ty,“ odkázala jej jedna z fanúšičiek. „Zorica, my už ani nechceme vyzerať ako tridsaťročné,“ pridala sa ďalšia.
Jedna fanúšička z Česka priznala, že práve vďaka nej začala s cvičením a nevzdala sa ho: „Ste nádherná inšpiratívna žena, ja už to mám skoro ako vy a sledovala som vás, keď ste kedysi propagovali fitness. Práve vy ste ma inšpirovali, že cvičím dodnes a cítim sa skvele.“ Ďalšia reakcia znela stručne, no výstižne: „Zorka, ty si bohyňa a nielen tvoj zadok, ale celá postava je.“
