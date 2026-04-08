Nové termálne bazény na Slovensku. Známe kúpele hlásia megainvestíciu, projekt brzdia povolenia

Obľúbené kúpeľné mestečko Rajecké Teplice sa pripravuje na veľkú premenu. Tunajšie liečebné kúpele plánujú investovať približne 70 miliónov eur, pričom cieľom je výrazne rozšíriť ubytovacie kapacity aj zvýšiť kvalitu ponúkaných služieb. Rozsiahly projekt však komplikuje zdĺhavé povoľovanie a pripomienky zo strany samosprávy.
Kúpele, ktoré patria dlhodobo medzi ekonomicky najúspešnejšie na Slovensku, chcú v najbližších rokoch výrazne rásť. Za projektom stojí rodina Miškolciovcov, ktorá sa opiera o stabilné hospodárske výsledky z posledných rokov. Objavujú sa však problémy. Informoval o tom portál My Žilina.
Bez povolení a proti územnému plánu
Jedným z hlavných prvkov projektu je plánovaná výstavba nového kúpeľného objektu situovaného v bezprostrednej blízkosti súčasného komplexu Aphrodite. Budova má vyrásť na voľnej parcele a ponúkne kapacitu 140 izieb, teda spolu 280 nových lôžok.
Zisky kúpeľov pravidelne presahujú tri milióny eur ročne a tržby sa pohybujú na úrovni viac ako 20 miliónov eur. Aj vďaka tomu si môžu dovoliť rozsiahlu modernizáciu, ktorá má ambíciu priblížiť celé zariadenie európskemu štandardu.
„Od výstavby nových kúpeľov, rozšírenia existujúcich kúpeľných kapacít, parkovacích domov, až po revitalizáciu verejných priestorov. Súčasťou vízie je aj rozvoj kúpaliskovej zóny Laura, rozšírenie parkov, peších zón a športových plôch, aby sa celé mesto posunulo na vyššiu úroveň kúpeľnej destinácie,“ vyjadril sa pre portál My Žilina majiteľ kúpeľov Zdenko Miškolci.
Viaceré investičné zámery však vraj zatiaľ nemajú potrebné povolenia a narážajú na nesúlad s územným plánom. Primátor Ambróz Hájnik upozorňuje, že mesto nemôže schvaľovať projekty, ktoré nespĺňajú legislatívne podmienky.
Podľa jeho slov sa opakovane stáva, že pripomienky mesta nie sú zapracované do projektovej dokumentácie, čo celý proces predlžuje.
„Aj napriek následným rokovaniam a upozorneniam na potrebné úpravy sa tieto požiadavky nepremietli do projektovej dokumentácie, čo znemožnilo zmenu stanoviska mesta. Takýto postup predlžuje celý proces a vytvára mylný dojem, že problém spočíva na strane verejnej správy. Ako primátor nesiem zodpovednosť za zákonnosť rozhodnutí a nemôžem konať nad rámec svojich kompetencií,“ vyjadril sa primátor pre My Žilina.
Aktuálny majiteľ kúpeľov túto situáciu vníma a verí, že situácia s mestom sa vyrieši.
„V rámci komunikácie s úradmi vznikli určité rozpory medzi aktuálnym vedením mesta a predchádzajúcimi stanoviskami k projektu, vrátane posudzovania EIA, ku ktorému v minulosti existoval súhlas. Tento proces momentálne riešime v rámci štandardnej komunikácie s príslušnými úradmi a veríme, že sa nám podarí nájsť riešenie, ktoré umožní pokračovať v rozvoji kúpeľov aj celého mesta,“ vyjadril sa pre My Žilina Miškolci.
Problémom aj parkovisko
Povolenie zatiaľ nezískal ani projekt parkovacieho domu, ktorý kúpele plánujú vybudovať v blízkosti autobusovej a železničnej stanice. Mesto k tomuto zámeru vydalo nesúhlasné stanovisko pre nesúlad s územným plánom, konkrétne pre prekročenie vyhradenej plochy určenej na tento účel.
Prípad sa momentálne rieši na Úrade pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, pričom samospráva zdôrazňuje, že postupovala v súlade s platnou legislatívou. Z pohľadu vedenia mesta by bolo do budúcnosti vhodnejšie umiestniť parkovací dom na okraj mesta, kde by dokázal zachytiť dopravu ešte pred vstupom do centra.
Dôležitý investičný projekt, ktorý má ambíciu posunúť nielen kúpele, ale aj malé mesto s približne 3 000 obyvateľmi, teda zatiaľ naráža na administratívne prekážky a zdĺhavé povoľovacie procesy.
Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:
- 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
- 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Nahlásiť chybu v článku