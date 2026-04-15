Známa televízia smeruje do konkurzu. Miliónové dlhy sa jej splatiť nepodarilo

Televízia Barrandov, ktorú prevádzkuje spoločnosť Barrandov Televizní Studio, po rokoch neúspešne ukončuje ozdravný proces a reštrukturalizáciu. Podľa aktuálnych informácií má firma v najbližších dňoch smerovať do konkurzu.
Firma mala ešte pred začiatkom reorganizačného procesu dlhy vo výške približne jednej miliardy korún (približne 40 miliónov eur). Tie mali byť riešené postupným splácaním, tento plán sa však nepodarilo naplniť. Informoval o tom portál CT24 na základe informácií ČTK.
V „skúšobnom režime“
Aj napriek smerovaniu do konkurzu sa skupina okolo televízie snaží udržať jej vysielanie aspoň v obmedzenej forme. Skupina S-24 uviedla, že program TV Barrandov by mal zostať zachovaný minimálne na jednom celoplošnom kanáli. Práve S-24 už v minulosti získala vysielaciu licenciu pre hlavný kanál v samostatnom licenčnom konaní.
Podľa informácií má televízia ako projekt pokračovať, ale s odlišným prevádzkovým a so servisným režimom. Kanál má fungovať v skúšobnom režime, ktorý sa následne vyhodnotí z ekonomického hľadiska.
Vysoké náklady a nízka sledovanosť
Vlastník projektu Jan Čermák pre ČTK uviedol, že snaha o záchranu televízie bola dlhodobá a finančne náročná. Podľa jeho slov ho celý projekt stál „desiatky miliónov korún“ a výsledok ho mrzí najmä kvôli zamestnancom a divákom. Zároveň dodal, že rozhodnutie o konkurze prišlo po tom, ako sa ukázalo, že ekonomická realita už neumožňuje pokračovanie reorganizácie.
„Hoci sme minulý rok vyrovnali hospodárenie, teraz už neexistuje cesta, ako celú televíziu udržať v prevádzke a dokončiť reorganizáciu. Konkurz je teda v tejto chvíli jediné možné riešenie,“ vyjadril sa Čermák pre ČTK.
Podľa dostupných údajov mali tri programy televízie Barrandov v marci priemerný podiel sledovanosti približne 1,94 % divákov nad 15 rokov. Tento výsledok bol výrazne pod očakávaniami a nedokázal pokryť rastúce náklady televízie.
