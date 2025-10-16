Nový lacný reťazec otvoril prvú slovenskú predajňu, množstvo produktov predáva pod 3 eurá. Pozrite sa, ako to v ňom vyzerá

Príchod diskontného nemeckého reťazca Woolworth bol v posledných mesiacoch avizovaný už viackrát a jasné bolo aj to, že svoj prvý obchod na našom trhu otvorí v Bratislave. V polovici októbra sa hlavné mesto dočkalo a predajňa je už oficiálne otvorená.
Slovensko sa tak po Nemecku, Českej republike, Poľsku a Rakúsku stalo piatou krajinou, do ktorej diskont vstúpil.
Woolworth v súčasnosti prevádzkuje takmer 800 predajní v Nemecku, desiatky ďalších v Rakúsku a Poľsku a celkovo približne 900 v rámci EÚ. Dlhodobým cieľom je podľa kompetentných dosiahnuť až 5 000 predajní naprieč Európou. Česká republika aj Slovensko v tejto stratégii zohrávajú kľúčovú úlohu a spoločnosť avizovala, že už v prvom roku by chcela v týchto dvoch krajinách otvoriť zhruba 20 nových pobočiek.
Čoskoro bude aj v ďalších slovenských mestách
Ako vyplýva z oficiálneho webu spoločnosti, ešte v októbri sa k bratislavskej predajni pridajú obchody v ďalších slovenských mestách. Konkrétne 23. októbra je naplánované otváranie v Michalovciach a Prešove, 30. októbra portfólio doplní Spišská Nová Ves. Následne sa 6. novembra na mapu diskontných prevádzok pridá aj tá v Ružomberku.
Prednedávnom sme vám tiež priniesli informácie o tom, že Woolworth hľadá posily naprieč celým Slovenskom a okrem spomínaných lokalít sa hovorí aj o ďalších predajniach v Bratislave, Liptovskom Mikuláši, Žiline, Trnave či Revúcej.
Počas otváracieho dňa zástupcovia nemeckej spoločnosti pre náš trh uviedli, že počas aktuálneho roka by chceli mať otvorených 10 nových predajní, pričom v nasledujúcom roku tento počet zdvojnásobia a sprístupnia zhruba 20 obchodov. Expanzia zároveň pokračuje aj na ďalších trhoch – v Poľsku, kde reťazec pôsobí od roku 2023, plánuje postupne vybudovať sieť so 400 obchodmi, a v Rakúsku má ambíciu otvárať až 30 nových pobočiek ročne.
Lacné produkty pod tri eurá, ale tiež prémiová kategória
Do prvej slovenskej predajne nachádzajúcej sa v bratislavskom nákupnom centre Bory Mall sme sa boli pozrieť aj my. Jej hlavným špecifikom je to, že ide o veľkometrážnu dvojposchodovú prevádzku so širokou ponukou sortimentu všetkého druhu.
