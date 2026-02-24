Nečakaná pauza v živote silnej ženy. Jana Hubinská skončila na nemocničnom lôžku, čo sa stalo?

Foto: Profimedia

Jana Petrejová
Silná na javisku, odvážna v živote.

Niekedy život nejde podľa našich predstáv. Tam, kde sme u Jany Hubinskej zvyknutí vidieť hereckú istotu, profesionálnu rovnováhu a pokoj v očiach, teraz zavládlo nečakané ticho nemocničného oddelenia. Znamená to len pauzu alebo začiatok niečoho, čo nikto nečakal?

Poznáme ju ako nezlomnú, silnú osobnosť plnú energie, no jej nečakané hospitalizovanie prinieslo okamih, ktorý mnohých zaskočí a núti zamyslieť sa nad tým, že aj tí najtalentovanejší a najzvučnejší herci majú svoje momenty zraniteľnosti. Šesťdesiatjedenročná herečka a speváčka Jana Hubinská, ktorú diváci poznajú zo SuperStar, kde pôsobila ako porotkyňa a za svoj výkon v snímke Děvčátko získala prestížne ocenenie Český lev za najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe, sa ocitla v nemocnici.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Jana Hubinka (@janahubinska)

Musela riešiť nepríjemný problém

Nečakaný zdravotný problém ju donútil konať a nič neponechať na náhodu. Informovala o tom svojich fanúšikov fotografiami s kanylou v ruke a tiež pridala záber z postele. „Tak a som hore. Ešte vás tu po-teším, po-trápim, ale na trápenia nemám čas, tak radšej to prvé,“ napísala Jana do popisu na sociálnej sieti a potvrdila tým to, čo hovorila už predtým. Umelkyňa totiž zvykne byť rozbehaná na všetky strany a má rada aktívny životný štýl.

Nejeden fanúšik si pokladal otázku, čo sa jej vlastne stalo. Jana Hubinská čelí situácii, ktorú neplánovala, no zdravie si nevyberá. Našťastie, všetko je u nej v poriadku a zbavila sa zdravotného problému, ktorý jej robil vrásky. Ako potvrdila pre Nový čas, nešlo o nič vážne. Riešila totiž problém s hlasom. „Inak mám zdravie ako 18-tka, ale vyskytol sa taký menší problém, tak ho riešime,“ ozrejmila Jana Hubinská, ktorá momentálne oddychuje v domácom prostredí.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Jana Hubinka (@janahubinska)

Nie je však sama. Spoločnosť jej robí štvornohý domáci miláčik, vďaka ktorému je liečba o niečo príjemnejšia. „Tento druh liečenia je veľmi príjemný. Shantu je naj doktorka na svete,“ uviedla v popise Jana Hubinská a pripojila fotografiu a krátke video s mačkou.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Jana Hubinka (@janahubinska)

Práve v týchto chvíľach, keď ona sama prežíva neľahkú situáciu, sa ukazuje, že jej skutočný dar spočíva nielen v umení, ktoré tvorí, ale aj v sile, s akou čelí životu. Preto teraz, keď ju sprevádzame myšlienkami a podporou, môžeme dúfať, že sa opäť postaví na vlastné nohy – silnejšia, múdrejšia a ešte viac inšpirujúca než kedykoľvek predtým.

